Concursante de 'OT'. Redes Sociales

Los concursantes de 'OT' protagonizan un momento surrealista, al no saber leer un reloj analógico

Noemí Galera, al ver la incapacidad de los jóvenes para leer la hora, exclamó: «Yo flipo con vosotros»

El Norte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:00

La Academia de Operación Triunfo se ha convertido en escenario de uno de los momentos más surrealista vividos en la televisión. Los concursantes han protagonizado su primer vídeo viral por no saber leer la hora en un reloj analógico. La 'escena' se produjo por la mañana, cuando varios de los chicos repararon el reloj de agujas ubicado en la cocina. En ese momento uno de ellos confesó: «Tengo que fingir que sé leer esto». La risa contagió a sus compañeros, que no tardaron en reconocer lo mismo. «Se lo he dicho a todo el mundo: ¿alguien sabe leerlo», admitió una de las triunfitas.

En medio de la confusión, una de las concursantes trató de descifrar la hora. «La aguja pequeña marca la hora y la grande los minutos», explicó. Sin embargo, en vez de calmar las dudas de sus compañeros, lo único que consiguió fue más preguntas. «¿Pero cuál es la pequeña?», intervino una concursante. «O sea que serán las diez, pero es intuición», matizó finalmente, entre las risas del resto.

Ante el caos, Noemí Galera, directora de la academia, se tuvo que acercar para explicarles como funcionaba el aparato. «Arriba está el 12, luego el 3, el 6 y el 9», mencionó, señalando con las menor el reloj de la pared. «Yo flipo con vosotros, porque no lo entiendo», expresó sin poder contener su asombro.

