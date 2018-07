Los conciertos de OT a los que todavía puedes ir este verano Concierto de Operación Triunfo en Valladolid, el pasado junio. / RICARDO OTAZO Los 'triunfitos' pasarán por Gijón, Benidorm, Almería y el festival de Pineda de Mar LAURA ASEGURADO Valladolid Miércoles, 18 julio 2018, 14:56

Los 16 chicos que hicieron rugir el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado 3 de marzo, en el que fue el primer concierto de la gira de Operación Triunfo, siguen despertando admiración y moviendo grandes masas de fans. Prueba de ello el último concierto en el estadio Santiago Bernabéu, donde se congregaron 60.000 personas.

Amaia, Aitana, Cepeda, Alfred, Ana Guerra, Miriam, Roi... continúan recorriendo los escenarios de toda España con la gira de OT 2017. Así, los 'triunfitos' ya habrían pasado por Madrid, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla, La Coruña, Valencia, Pamplona, Bilbao, Málaga Valladolid... Pero todavía quedan varias citas en las que poder ver en concierto a los cantantes antes de que termine el verano.

De esta manera, los 16 concursantes -Agoney, Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra, Cepeda, Juan Antonio, Marina, Mimi, Mireya, Miriam, Nerea, Raoul, Ricky, Roi y Thalía- actuarán el 28 de julio en Gijón, en el Parque Hermanos Pastro; el 4 de agosto en Benidorm,en el Estadio de Fútbol Guillermo Amor; el 15 de agosto, en el festival de música de Pineda de Mar y el 25 de agosto en Almería, en el recinto de conciertos de verano.

Los asistentes podrán ver las actuaciones más míticas de Operación Triunfo, como el tema estrella de la edición, 'Camina', u otros temas históricos como 'City of stars' o 'Tú Canción', tema con el que Amaia y Alfred representaron a España en Eurovisión; además de 'Chandelier' e 'Issues', de Aitana; 'Quédate conmigo', de Nerea; 'Say you won´t let go', de Cepeda; 'A Yo', de Mimi o 'Todas las flores', de Amaia y Ana Guerra o el tan famoso 'No puedo vivir sin tí', de Aitana y Cepeda.

Además, muchos compaginarán la gira con sus nuevos lanzamientos y firmas de disco. Una de las últimas en hacer público su nuevo lanzamiento ha sido Aitana, quien anunciaba ayer en una publicación en Instagram la presentación oficial de su primer single, que llevará por título 'Teléfono' y que verá la luz el próximo viernes, 27 de julio.

A continuación algunas fechas de este verano, para que no te pierdas ninguna:

Cepeda

18 de julio: Firma 'Principios' en Granada. Mediamarkt Nevada

19 de julio: Firma 'Principios' en Málaga. Mediamarkt Vialia

10 de agosto: Concierto en las Fiestas de Vigo de Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Miriam y Roi

Aitana

Miriam Rodríguez

Alfred García

20 de julio: Share Festival en el Poble Espanyol de Barcelona

3 de agosto: Festival Arenal Sound

Ana Guerra

Roi Méndez

Mireya Bravo

19 de julio: Firma 'Tu reflejo' en Santander. El Corte Inglés Nueva Montaña