Colate habla de su vida como presidente del Club Deportivo Badajoz El empresario se emociona al hablar de su hijo, fruto de su relación con Paulina Rubio

Viernes, 7 de noviembre 2025

Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, acudió el pasado jueves, 6 de noviembre, al plató del programa

'El tiempo justo', donde habló con Joaquín Prat de su vida personal, y se emocionó al hablar de su hijo, fruto de su matrimonio con Paulina Rubio. «Todo merece la pena... cada vez que estoy con mi hijo creo que todo merece la pena», confesó Colate, visiblemente afectado. Reconoció que su vida ha dado muchas vueltas, pero que su hijo ha sido siempre su principal motor. Explicó que su decisión de vivir en Estados Unidos durante años estuvo marcada por el deseo de estar cerca del niño.

También quiso aclarar el trasfondo de su largo conflicto legal con la cantante mexicana: «Yo nunca he peleado por la custodia de mi hijo. He pedido cambiar las circunstancias en las que vive, por lo que considero que es lo mejor para él, pero siempre contando con su madre». Con tono sereno, añadió: «Los niños van creciendo y van teniendo su propia personalidad... al final todo se coloca en su sitio».

Más allá de lo personal, Colate compartió detalles de su trayectoria como emprendedor. Recordó cómo montó su primera agencia de viajes con solo 13 años y cómo llegó a producir la histórica primera gira de 'Operación Triunfo': «Era una locura absoluta... el Bernabéu lleno dos días seguidos hace casi 25 años».

Ahora Colate se embarca en una nueva aventura: la presidencia del Club Deportivo Badajoz. «De estar fregando platos en Miami a presidente del Badajoz en dos años», bromeó. «Ha sido casualidad, pero es un proyecto que me ilusiona mucho... sobre todo porque a mi hijo le encanta el fútbol».

Colate cerró la entrevista asegurando que vive «uno de los mejores momentos» de su vida : «La madurez todavía la dejo para más adelante, pero sí, me siento muy bien y con las piezas del puzzle empezando a encajar».