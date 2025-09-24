El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Claudia Montes acude para testificar por el 'Caso Koldo'. Jorge Peteiro / Europa Press

Claudia Montes confirma que dejó a Ábalos por Iker Casillas

La mujer denunció la manipulación de su coche, ya que encontró la palanca de cambio arrancada y el parachoques dañado, lo que calificó de «aviso a navagantes»

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:40

Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias y pareja sentimental de José Luis Ábalos, exministro de Transporte implicado en el 'Caso Koldo', habló en uno de los programas de Cuatro para contar su verdad y soltó varias 'bombas' que arrojan verdad al caso.

La modelo remarcó en su intervención que mantuvo «una relación sentimental» con Ábalos. Y una de las grandes perlas de la entrevista llegó cuando confirmó el motivo de su ruptura: «Rompí con él porque empecé una nueva relación con Iker Casillas».

Montes reconoció estar «cansada» de que la ninguneen, por lo que decidió hablar para contar algunas partes relevantes del caso: Sé mucho y hay cosas que no puedo decir porque se ha trasladado al Supremo y a Fiscalía«.

La asturiana explicó el momento en el que comenzó con el exministro del PSOE, cuando por aquel entonces aún seguía con su mujer Carolina Perles. «Pensé que estaba separado, en todo momento se preocupa por mí», sincerándose, a lo que añadió un «perdón» al desconocer que en los inicios de su relación él seguía casado.

«Le voy a pedir al magistrado que me ponga protección»

En la entrevista, Claudia Montes habló de «amenazas de muerte» en los últimos días y está convencida que todo viene del «entorno de Koldo y de Ábalos», ya que alguien manipuló su coche el pasado viernes. Relató que su vehículo tenía la palanca de cambios arrancada y el parachoque dañado, algo que entiende como «un aviso a navegantes».

Por este motivo decidió comunicarlo a la Guardia Civil, a la que recomendaron quedarse en casa. Además tuvo que ser ingresada en dos hospitales por un cuadro de ansiedad. «Le voy a pedir al magistrado Leopoldo Puente que me ponga protección», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  4. 4

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  5. 5

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  6. 6 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  7. 7

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  10. 10

    Duplica la tasa de alcohol tras una persecución policial por Laguna de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Claudia Montes confirma que dejó a Ábalos por Iker Casillas

Claudia Montes confirma que dejó a Ábalos por Iker Casillas