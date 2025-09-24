Claudia Montes confirma que dejó a Ábalos por Iker Casillas La mujer denunció la manipulación de su coche, ya que encontró la palanca de cambio arrancada y el parachoques dañado, lo que calificó de «aviso a navagantes»

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:40

Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias y pareja sentimental de José Luis Ábalos, exministro de Transporte implicado en el 'Caso Koldo', habló en uno de los programas de Cuatro para contar su verdad y soltó varias 'bombas' que arrojan verdad al caso.

La modelo remarcó en su intervención que mantuvo «una relación sentimental» con Ábalos. Y una de las grandes perlas de la entrevista llegó cuando confirmó el motivo de su ruptura: «Rompí con él porque empecé una nueva relación con Iker Casillas».

Montes reconoció estar «cansada» de que la ninguneen, por lo que decidió hablar para contar algunas partes relevantes del caso: Sé mucho y hay cosas que no puedo decir porque se ha trasladado al Supremo y a Fiscalía«.

La asturiana explicó el momento en el que comenzó con el exministro del PSOE, cuando por aquel entonces aún seguía con su mujer Carolina Perles. «Pensé que estaba separado, en todo momento se preocupa por mí», sincerándose, a lo que añadió un «perdón» al desconocer que en los inicios de su relación él seguía casado.

«Le voy a pedir al magistrado que me ponga protección»

En la entrevista, Claudia Montes habló de «amenazas de muerte» en los últimos días y está convencida que todo viene del «entorno de Koldo y de Ábalos», ya que alguien manipuló su coche el pasado viernes. Relató que su vehículo tenía la palanca de cambios arrancada y el parachoque dañado, algo que entiende como «un aviso a navegantes».

Por este motivo decidió comunicarlo a la Guardia Civil, a la que recomendaron quedarse en casa. Además tuvo que ser ingresada en dos hospitales por un cuadro de ansiedad. «Le voy a pedir al magistrado Leopoldo Puente que me ponga protección», concluyó.