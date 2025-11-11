Cayetano Rivera rompe su silencio para defenderse tras su aparatoso accidente El torero habría 'estampado' su vehículo contra una palmera, en una rotonda, y en vez de quedarse en el lugar del siniestro, donde dejó su furgoneta totalmente destrozada, se habría ido a su casa

Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira al sufrir un aparatoso accidente el pasado domingo por la noche a las puertas de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla. Este incidente sucede cuatro meses después de protagonizar un altercado con unos agentes de la Policía Nacional en un conocido local de comida rápida del centro de Madrid, y de pasar la noche en el calabozo tras ser detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

A primera hora de este lunes 10 de noviembre el diario 'ABC' adelantaba que el torero se habría 'comido' la rotonda de entrada al complejo 'estampando' su vehículo contra una palmera. Según las primeras informaciones, el exmarido de Eva González estaría presuntamente en estado de embriaguez y, en lugar de quedarse en el lugar del siniestro -donde sí dejó su furgoneta, totalmente destrozada- se habría ido a su casa, a pocos metros de allí.

Habrían sido los vecinos los que habrían llamado a la Policía al ver el destrozo que habría causado, y ésta se habrían dirigido a su domicilio para averiguar lo sucedido; y Cayetano, supuestamente, habría asegurado que no era él el conductor del coche, negándose además a someterse a un test de alcoholemia. Una actitud por la que, según apuntaba 'El programa de Ana Rosa', la Policía Local de Alcalá de Guadaíra le habría denunciado por un presunto delito de desobedencia, teniendo que desplazarse a la comisaría para prestar declaración.

Desmentido

Una versión que el hermano de Francisco Rivera negaba rotundamente en declaraciones a la revista '¡Hola!' poco después de trascender públicamente su accidente. «Está todo bien, fue simplemente una rotonda. Es increíble que periodistas se inventen que di positivo ¡Qué hartura!», ha estallado, indignado con este nuevo escándalo tras su detención en Madrid el pasado 30 de junio.

Como ha explicado, si la Policía fue a su casa es porque, a causa del «golpe» con su vehículo «estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco», ya que su vivienda está a «escasos metros» del lugar del siniestro. «¡Pero ya está! Ni positivo ni nada», ha insistido molesto.

Horas después, y al ver el aluvión de especulaciones sobre el suceso, Cayetano ha atendido a Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', para negar rotundamente tanto que fuese ebrio, como que se diera a la fuga tras el accidente: «El golpe no fue importante. ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control de alcoholemia, por lo cual no hay positivo», ha asegurado.

«Todos somos responsables de lo que hacemos, eso es evidente, pero de lo que hacemos, no de lo que cuentan», ha sentenciado rotundo, sin entender «que se saque todo de contexto». «No hay heridos, no hay daños a otros coches ni nadie más involucrado. No fui al hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal», ha defendido.

Además, ha afirmado que se conocerá con detalle lo que ha pasado «porque habrá juicio, se podrá saber toda la verdad porque estas cosas no se mantienen en secreto». «Yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy ya un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos», ha zanjado, advirtiendo que no dudará en acudir a la Justicia si se continúan vertiendo mentiras sobre él.