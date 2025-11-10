El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cayetano Rivera Ordóñez, durante un festival taurino en Arroyo de la Encomienda en 2024. Carlos Espeso

Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y da positivo en alcoholemia

El choque, contra la palmera ubicada dentro de una rotonda, tuvo lugar en torno a las 21:00 horas del domingo 9 de noviembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:33

El torero Cayetano Rivera Ordóñez destrozó durante la noche de este domingo 9 de noviembre la furgoneta que conducía por la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, donde sufrió un accidente junto al Real Club de Golf de Sevilla.

Según informa el diario ABC, el diestro andaluz dio positivo en alcohol en el control que le realizaron los agentes después de sufrir el choque. Cayetano Rivera, de 48 años de edad, se encuentra en buen estado de salud de acuerdo a la noticia hecha pública por ABC.

Al parecer, el hijo de Paquirri y y Carmen Ordóñez perdió el control de la furgoneta marca Mercedes que conducía, invadió una rotonda y chocó frontalmente con una palmera que derribó.

Se trata del segundo incidente que protagoniza Cayetano Rivera Ordóñez después de que el pasado 29 de junio fuera detenido tras protagonizar un altercado en una hamburguesería de Madrid. En aquella ocasión fue acusado de un presunto delito de resistencia y desobediencia aunque el hermano de Francisco Rivera aseguró que los agentes habían llevado a cabo una actuación «desmedida». «Tuve una discusión con los de la hamburguesería, y ya está. Pero de ahí a ser violento, no», afirmó entonces.

