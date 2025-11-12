El abogado de Cayetano Rivera desmiente el atestado policial: «No se negó a la prueba de alcohol» El diestro destrozó su furgoneta al chocar con una palmera en Sevilla, algo que su defensa achaca a un despiste al buscar el mando del garaje mientras conducía

En la foto grande, estado en el que quedó la furgoneta que conducía Cayetano Rivera (en el círculo) tras invadir una rotonda y chocar con una palmera.

J. A. Pardal Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:27

El abogado de Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, ha defendido que el torero chocó contra una palmera en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira después de una distracción al volante. «Lo que sufre es un despiste cuando va a coger el mando del coche para abrir la barrera de su urbanización y eso está mal.», afirmó el letrado durante una intervención en La Sexta.

Aprovechó Moeckel para desmentir que su defendido diera positivo en alcoholemia tras el accidente y también que se negara a someterse al preceptivo control mediante un etilómetro, una versión esta última que se recoge en el atestado redactado por los agentes tras el suceso y que contiene «la versión de la policía», en palabras del abogado.

«Nosotros defendemos que no nos hemos negado a hacernos ninguna prueba de alcohol, porque eso sería un delito de desobediencia», afirmó poniendo como ejemplo el archivo de la denuncia que interpusieron otros agentes, esta vez en Madrid, contra el torero por un supuesto delito de atentado contra la autoridad. «La Policía Local de Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira puede hacer el atestado que considere oportuno y ese atestado se somete a control judicial. Estamos hablando de los atestados como si fueran el evangelio, palabra de Dios; es la versión de la policía y tiene una contraversión que es la del afectado», ha asegurado.

De este modo, Joaquín Moeckel ha mantenido que por el momento su defendido no se enfrenta al cargo de desobediencia: «Si se mantiene por parte de la policía el ofrecimiento a la prueba y la negativa de mi cliente estaríamos ante ese supuesto, pero esa es la versión de los agentes», ha insistido.

Lo que sí ha querido dejar claro es que el diestro no se realizó la prueba aunque sí que concedió que «se puede discutir si se la han ofrecido y él no la ha hecho».

Cayetano Rivera no se fue del lugar del accidente para evitar dar positivo

De nuevo según la versión del abogado de Cayetano Rivera, el diestro no dejó su furgoneta, que se encontraba siniestro total después del accidente, para marcharse a casa y evitar así someterse a la prueba de alcoholemia. «Le ayudaron a salir, se quedó aturdido y dejó a una persona al cargo de su vehículo porque su casa está a 25 metros del lugar del accidente, eso no es irse del lugar del accidente. Los policías fueron a su casa».

La defensa del diestro, de este modo, asegura que lo que hay que «corregir» es la «negligencia» cometida por el hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez. «Mientras que se conduce ni se mira al móvil ni se busca el mando del garaje, eso está mal».