Cayetano Martínez de Irujo disfrutará de su luna de miel, a pesar de sus achaques de salud

Dos meses después de su boda, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan inician su luna de miel. Ahora, la pareja se prepara para poner rumbo a Asia a mediados de diciembre, un plan que había quedado en el aire por los serios problemas de salud que arrastraba el hijo de la duquesa de Alba.

El 4 de octubre, fecha de su boda, quedó marcado no solo por la emoción de la ceremonia, sino también por la situación física de Cayetano. El jinete había pasado por quirófano apenas unas semanas antes para poder llegar a la celebración en condiciones, pero la recuperación se torció. Una infección en la articulación le obligó a ralentizar el proceso y lo dejó prácticamente inmovilizado durante días, según él mismo relató posteriormente.

El estado de Cayetano desató dudas sobre si la luna de miel seguiría en pie. El propio jinete llegó a bromear asegurando que su convalecencia estaba siendo «la verdadera luna de miel», comentario que disparó las interpretaciones sobre un posible viaje cancelado. Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio confirman ahora que el plan no se ha modificado: «El viaje siempre estuvo previsto para mediados de diciembre y así será. Están ilusionados y él lleva días bastante mejor», asegura una persona de su entorno en conversación con 'Mujer Hoy'.

Según esta misma fuente, los tratamientos han funcionado y Cayetano se encuentra «prácticamente recuperado», aunque no al cien por cien. «Ha sido grave y sigo recuperándome», reconoce él mismo, consciente de que su estado marcará los últimos ajustes del desplazamiento.

