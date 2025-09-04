Carme Chaparro sobre su salud: «Ya estamos llegando al final del proceso» La periodista ha adelantado que el próximo 17 de septiembre lanzará su nueva novela 'Venganza'

El Norte Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

En marzo de 2025, Carme Chaparro se pronunciaba sobre su estado de salud, pues un problema la había mantenido alejada de la vida pública. Ella misma compartió un vídeo en el que decía que tenía que recibir tratamiento, sin entrar en más detalles. En cuanto a lo laboral, pospuso el lanzamiento de su nueva novela y se centró en su recuperación.

La periodista ahora ha compartido una nueva fotografía en la que se le puede ver un gesto cansado pero, el simple hecho de publicar una foto, indica que la situación va mejorando. Junto a la instantánea también ha escrito un texto en el que ha actualizado su estado de salud: «Un poco ausente de por aquí. La medicación».

«Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara). Ya estamos llegando al final del proceso», explica en su publicación siendo honesta con todos los que la siguen desde siempre y a raíz de sus novelas.

Con ganas de salir adelante

Carme Chaparro se muestra optimista y con ganas de seguir adelante: «Han sido unas 'vacaciones' diferentes. Espero poder contaros más cosas, y buenas, pronto. Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación», dice tajante en su publicación.

«Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela. Os espero a todos al otro lado de las páginas, en 'VENGANZA'. A partir del 17 de septiembre. No volverás a ver la tele como antes», dice sobre su novela.

Temas

Novela

salud