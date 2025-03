Carla Pinto, concursante de GH 5', reaparece en 'La Revuelta'

El Norte Martes, 25 de marzo 2025, 12:12 Comenta Compartir

'La Revuelta' comenzó la semana con una entrevista a Fiona Pinar, una atleta paralímpica que tras perder su pierna, entrenó de tal forma que en ocho meses quedó finalista de los Juegos de París. «Yo perdí la vergüenza al salir del hospital. Salí con la mayor autoestima de la vida. Puse en una balanza lo realmente importante y el físico para mí era una mierda. He perdido una pierna pero he ganado una vida», aseguraba ante los aplausos de un público entre los que también había otra «pionera»: Carla Pinto.

Minutos antes de charlar con la deportista, David Broncano había descubierto en la bañera a «la primera persona negra que participó en Gran Hermano». Era su reaparición televisiva, 22 años después de darse a conocer en Telecinco, algo que a ella también le sorprendía: «Nunca me imaginé estar en TVE», reconocía entre risas.

En ese instante, Miguel Campos ponía en pantalla una imagen de los concursantes de aquella quinta edición entre los que recordaban a Fresita - que ganó- y Aída Nizar. «La maldita Aída», comentó Carla con el micro y el presentador le preguntó por ella. «Me agredió, me insultó, me echó un vaso de agua y no la echaron. Hoy en día eso no pasa. Yo le dije malas palabras, como que le reventaría la cabeza contra el suelo, pero ella me agredió primero, está todo grabado», se defendió.

También desveló que tras salir las dos de la casa de Guadalix: «Tuvimos alguna que otra pelea en el comedor de Telecinco. Se puso a vacilarme y le dije que se estaba equivocando y acabó con agua encima», añadió entre bromas.

Preguntada por su oficio actual: «Ahora soy auxiliar de enfermería en la sanidad pública en Galicia y trabajadora social». Un trabajo que el público aplaudió, mientras Broncano comentaba: «Muy noble».

