El cantante colombiano Zair Guette y su manager son torturados y asesinados

El cantante colombiano Zair Guette, de 25 años, fue secuestrado, torturado y asesinado el pasado 14 de febrero en Colombia. Según la policía local, el joven fue encontrada muerto junto a su representante, Teddy Vergara Álvarez, en una brutal escena del crimen. Según la investigación, su asesinato ocurrió poco después de un concierto en la vereda Barranco Bajo, donde testigos afirman que hombres armados lo sacaron del lugar bajo amenazas y le dispararon en varias ocasiones después de torturarlo.

Los médicos forenses determinaron que había sido torturado presentando golpes y lesiones provocadas de manera intencional, y que la causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. Su mánager, Teddy Vergara Álvarez, presentaba un balazo en el cuerpo y fue trasladado a un hospital, pero falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

«La Policía Nacional del municipio de Ginebra fue alertada sobre el hallazgo de una persona que presentaba lesiones con arma de fuego y que se encontraba en el corregimiento de Barranco Alto», explicó Rubén Darío Gaitán Camelo, comandante del Distrito de Buga, en su cuenta de X.

Guette nació en la ciudad colombiana de Barranquilla. Amante de la música mexicana, dio sus primeros pasos siguiendo la influencia de artistas como Vicente Fernández y Pedrito Fernández, y su primera actuación fue en una fiesta del barrio, cantando 'La mochila azul' vestido de mariachi. También probó con el vallenato, pero tras un primer paso fallido por el concurso de talentos Factor X en 2013, entró a trabajar en el cuerpo de bomberos de su localidad natal.

En 2021 volvió a intentarlo en Factor X, lanzándose de lleno al género regional mexicana y alcanzando por fin la popularidad soñada. Aunque no llegó a la final, durante el concurso recibió elogios de figuras como José Gaviria y DIM, de Piso 21, quienes auguraron para él una larga y exitosa carrera.

Tras su paso por el concurso, Guette también participó en 'Yo me llamo', donde imitó a Alejandro Fernández. Luego fue fichado por la compañía discográfica A K pela y realizó giras internacionales por México, y también por Italia y España. Un día antes de su asesinato, publicó un videoclip en el que interpretaba 'Volver, volver', de Vicente Fernández, que ya acumula más de 125.000 reproducciones.

Saray Guette, hermana de la víctima, ha escrito un desgarrador mensaje de despedida: «Acabaron contigo, apagaron la felicidad de toda una familia. Nos dejaron un luto eterno en el corazón y en la música, porque a mucho honor puedo decir que dejaste la música regional mexicana por lo alto. Lograste muchas cosas y sin contar las que tenías en mente. En esta vida no se pudo, mi amor, pero quizás en otra sí. Siempre me decías que tú y yo siempre seríamos Saysar uno solito. Te amo, manito».

Amenazado

Otro artista llamado Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como 'Engell Melody', amigo cercano de Guette, ha asegurado que el cantante le había confesado que estaba recibiendo amenazas. «Estoy llamando a Zair y no me contesta. Esto tiene que ser una broma de él. No puede ser verdad. Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá (Valle del Cauca); él ya había hablado con esa gente y lo iban a dejar quieto y todo. Yo le dije que se viniera para acá, para Estados Unidos y no me hizo caso. Díganme que es mentira», posteó al leer la noticia de la muerte de su amigo.

Más tarde, a través de su cuenta oficial de Facebook, añadió: «Contéstame ese celular. El que te hizo esto no sabe la gente que te ama, desde el político, médicos y gente dura. El mánager está herido y debe saber quién hizo esto. Te dije vente pa' USA, todos los días te decía vente, vente».

