Belén Rueda vive una interminable luna de miel con Francis Malfatto La actriz Belén Rueda. / Instagram La actriz ha publicado una fotografía en Instagram en la que aparece besándose con el empresario argentino EL NORTE Jueves, 27 septiembre 2018, 12:08

Belén Rueda está viviendo uno de sus mejores momentos, no solo en el aspecto profesional, sino también por su relación con el empresario argentino Francis Malfatto. Muestra de ello es la publicación de la actriz en su perfil de Instagram en la que aparecen besándose con el sol de fondo. Una fotografía que va acompañada por el texto: «Si la vida te ofrece cumplir sueños y años al tiempo, celébralo! Felicidades!».

En la imagen ha mencionado la cuenta de Instagram del restaurante que posee el argentino en la urbanización de Marbella Lunamar.

Belén y Francis comenzaron su relación hace más de un año. Un tiempo que ha servido para integrarse en sus respectivas familias. La primera vez que fueron fotografiados juntos fue en el Premio Latino de Oro 2018, entregado hace poco en Marbella.

Sobre sus sentimientos, la actriz ya contó el pasado mes de febrero, durante la presentación de su película 'Los cuadernos de Sara': «Pues sí, estoy viviendo mi propia película de amor en Marbella. Hace un año, cuando mi hija Lucía estaba aquí de vacaciones y me llamó para que viniera unos días a verla, ¿quién me iba a decir que mi vida iba a dar un cambio y de unos días que venía para estar con ella ya me iba a quedar?».