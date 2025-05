Belén Esteban se acuerda de su hija cuando peor lo está pasando

El Norte Lunes, 26 de mayo 2025, 17:53 Comenta Compartir

Belén Esteban no está pasando por su mejor momento ya que el programa en el que colabora, 'La familia de la tele', no acaba de remontar en las audiencias a pesar de las expectativas generadas. Esa situación le ha llevado a ponerse nostálgica y se ha acordado de su hija Andrea, allá en California, en sus redes sociales: «Te echo tanto de menos», ha escrito.

La propia Belén Esteban parece decepcionada por el producto que se está entregando. «No quiero estar en este programa. No soy la Belén Esteban que quiero ser. Soy una Belén que no me aguanto ni yo. Yo me considero una tía divertida, una tía que habla… No reconozco a ninguno», llegó a soltar en directo en un extraño estallido de autocrítica.

La situación ha llegado a tal punto que ya se habla de cambios drásticos. Mientras todo esto se cocina, Belén Esteban se ha puesto sentimental y le ha mandado a un mensaje a su hija. La princesa del pueblo ha rescatado una fotografía de su hija cuando era muy pequeña y ha escrito: «Te echo tanto de menos…».

Separadas por un océano

Nada más cumplir la mayoría de edad, Andrea abandonó su hogar en España para comenzar sus estudios universitarios en Reino Unido. Cuando terminó la carrera, se marchaba a Estados Unidos para continuar con su formación de postgrado y, de paso, llevar una vida alejada de los focos. Discretísima e independiente, nunca le ha gustado la exposición.

Belén Esteban intenta viajar a Estados Unidos todos los veranos, Así lo hizo el pasado año, cuando vivió días de enorme dicha, algo de lo que dejó constancia en redes: «Cuatro días en Los Ángeles, pero no he podido estar más feliz…».