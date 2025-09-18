Beatriz Trapote habla del estado de salud de su padre: «La tercera dosis de quimio le sentó fatal» La influencer ha pedido ayuda a sus miles de seguidores de Instagram para valorar experiencias y resultados

«Tercera dosis de quimio, le sentó fatal. A las 48 horas, empezó de nuevo con fiebre… llegó al hospital, a urgencias, con 40 de fiebre, y evidentemente le dejaron ingresado». Con este comentario, Beatriz Trapote actualizaba el estado de salud de su padre tras iniciar el tratamiento para intentar curar el cáncer de pulmón que padece.

La influencer publicó una serie de vídeos en sus historias de Instagram para desgranar algunos de los detalles que rodean al estado de salud de su padre y las futuras actuaciones. Antes, ya había advertido de que estaba viviendo un momento muy delicado a nivel personal, ya que, como desveló hace algunos meses, su progenitor tiene un tumor de pulmón de gran tamaño y de pronóstico muy complicado.

«Han pasado unos días, bueno, ya sabéis, viendo analíticas, evaluando cómo está todo y sobre todo viendo ese futuro, que ya no le pueden dar más dosis de quimio. Hoy le han dado el alta. Por lo tanto, estamos contentos de que siga el tratamiento en casa», ha indicado la mujer de Víctor Janeiro.

El tumor

Según ha contado Beatriz Trapote en el vídeo subido a sus redes sociales, «la cuestión es ahora cómo planteamos esa operación». Al respecto, ha informado: «Parece ser que el tumor estaba en 10 centímetros, el segundo TAC estaba en 7, ahora le tienen que hacer un nuevo TAC y ver cuántos centímetros tiene ese tumor para operar».

La influencer ha pedido ayuda a sus miles de seguidores de Instagram para valorar experiencias y resultados. «Sobre el tema de la operación, os pido opinión para ver qué experiencia tenéis sobre este tema con pacientes oncológicos que hayan pasado por un cáncer de pulmón. Porque, claro, se plantea la posibilidad de esperar a la Seguridad Social, no sabemos con qué técnica, y si él es apto para esa técnica, Uniportal vats», ha indicado.

Para abordar un proceso tan complicado, la familia se ha puesto en manos del doctor Diego González Rivas, uno de los más reconocidos cirujanos torácicos de cáncer de pulmón de todo el mundo. «Yo estoy encantada de que mi padre se pueda poner en sus manos. Sabemos que él está operando en China, que tiene próximamente programado venir a Madrid, y estamos hablando y viendo opciones», ha apuntado Beatriz Trapote.

Finalmente, la mujer de Víctor Janeiro ha iniciado una consulta entre sus seguidores: «Como siempre, hay muchas preguntas: el tamaño del tumor, cómo se hace el seguimiento una vez te operan, si luego tendría que seguir con quimio, con radio o con inmunoterapia… Son muchas preguntas, yo en esto soy nueva. Lo vamos a plantear, pero, como siempre, vuestra ayuda es bienvenida».

Fue el pasado mes de agosto cuando Beatriz Trapote conmocionaba a sus seguidores al publicar: «Cuando escuchas la palabra tumor… puede ser bueno, puede ser malo. Hay que analizarlo, biopsiarlo». Y confesaba: «Cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo».

