Barack Obama y Michelle desmienten los rumores de crisis, tirando de sentido del humor

Barack Obama y Michelle se unieron en su podcast IMO, donde bromearon sobre los rumores de crisis en torno a su matrimonio. El copresentador y hermano de la exprimera dama, Craig Robinson, también bromeó: «Espera, ¿os lleváis bien?». Y las respuestas del matrimonio propiciaron un buen montón de carcajadas.

Michelle y su hermano abrieron el programa con un adelanto: contarían con «un invitado muy, muy, muy especial». «Este es el episodio que todos esperaban con ansias», anunció Craig, «porque tenemos a mi cuñado, su esposo, el expresidente de Estados Unidos». Y Michelle añadió: «Hizo un hueco en su apretada agenda para venir. Nos sentimos honrados».

En ese momento, Barack Obama, de 63 años, y Michelle, de 61, se fundieron en un abrazo de bienvenida. Y comenzaron las bromas. «Un momento, ¿os lleváis bien?», bromeó Craig, y Michelle respondió: «Esos son rumores». Mientras tomaba asiento, Barack Obama lanzó la primera buena: «¡Me aceptó de nuevo! Estuvimos un poco indecisos por un tiempo». Michelle bromeó: «No empecéis», antes de que Craig les dijera: «Qué bien teneros a los dos en la misma habitación». Riendo, Michelle le dijo: «Lo sé, porque cuando no lo estamos, la gente piensa que estamos divorciados».

Especulaciones

La intervención de Barack Obama y Michelle en el pódcast ha servido para demostrar que ninguno de los dos son ajenos a los rumores y especulaciones sobre sus vidas personales después de cada uno emprendieran a lo largo de este año diferentes proyectos por separado. Ni siquiera una foto familiar para celebrar el 24º cumpleaños de su hija Sasha en junio fue suficiente para convencer a algunos de que la pareja estaba muy unida.

En una entrevista de mayo en el pódcast 'Diario de un CEO', con Steven Bartlett, Michelle abordó algunas de las especulaciones sin rodeos. «Lo bueno de mi esposo y nuestra relación es que ninguno de los dos iba a rendirse jamás, porque no somos así. Y sé eso de él y él lo sabe de mí», comentó entonces.

Actividades separadas

En cuanto a la decisión de ambos de no asistir a ciertos eventos públicos tras dejar la Casa Blanca, Michelle Obama dijo que por fin empieza a sentir que tiene «permiso para hacer lo que quiera». Y añadió: «Creo que a los 61 años, por fin estoy reconociendo mi sabiduría. Creo que las mujeres tardamos hasta los 60 años en decir: 'Creo que sé un par de cosas'».

«La gente no podía creer que dijera que no por cualquier otra razón. Tenían que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando», dijo en toda una reafirmación de independencia. «Me costó mucho no hacer lo que se consideraba correcto, sino hacer lo que era correcto para mí. Esto fue algo difícil para mí», insistió.