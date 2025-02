Ares Teixidó recuerda sus problemas con Claudia Bavel mientras salía con David Guapo

El Norte Jueves, 27 de febrero 2025, 13:29 Comenta Compartir

La vida sentimental de Claudia Bavel ha cobrado una especial importancia desde que el pasado mes de enero saliesen a la luz unas imágenes de Iker Casillas con Claudia Bavel en un hotel de Barcelona. Ante los numerosos comentarios, decidió acudir al plató de '¡De Viernes!' donde había tenido con el deportista una relación estirada en el tiempo y que incluso habían llegado a hablar de ser padres juntos. A raíz de estas declaraciones, el exmarido de Sara Carbonero se vio obligado a emitir un comunicado para poner fin a unos «hechos inadmisibles» y dejar claro que él jamás había negociado con su vida privada.

Hace tan solo unos días, cuando la polémica entre Iker Casillas y Claudia Bavel parecía haber terminado, se filtraron unos mensajes de la influencer con Joaquín Sánchez, el que fue jugador del Betis. Según adelantó el programa '¡Fiesta!', en ellos el futbolista parecía «querer quedar» con la influencer en la habitación de un hotel, a pesar de que ese encuentro nunca se llegó a producir. Esos mensajes hicieron crecer los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio del futbolista con Susana Saborido, madre de sus dos hijas. Sin embargo, la pareja utilizaba sus redes sociales para demostrar que siguen juntos y que su relación es «para siempre», como también quiso dejar claro su hija mayor, Daniela.

David Guapo

Otro de los nombres que se han relacionado con Claudia Bavel ha sido el de David Guapo, el humorista que durante años mantuvo una relación sentimental con Ares Teixidó. La influencer ha contado a los compañeros de Europa Press que conoce a Claudia «desde hace muchos años» y que es un capítulo que tiene «muy cerrado» en su vida. «Cuando empezó a salir su nombre pensé que durante muchos años no dormí por ese nombre, pero imagino que ella no tiene ninguna culpa. Es injusto juzgar a una mujer cuando tú tienes pareja. Esa mujer lo habrá hecho lo mejor que ha podido o sabido, no lo sé, pero ahora desde la distancia se que el culpable era la pareja que tenía en ese momento por lo que me estaba haciendo», ha comentado.

Ares ha querido borrarlo de su vida porque aquello fue «una relación horrible en todos los sentidos». «Nunca he querido hablar de esto, pero la gente con la que he estado quiero que les vaya bien, sean felices, pero unos más que otros», comentaba a los reporteros.

Al preguntarle por la polémica de Claudia Bavel y Joaquín Torres, Teixidó ha dicho que ha tenido el gusto de poder trabajar con el matrimonio y que les conoce hace muchos años y siempre han sido «familia» para ella. «No da la sensación de que lo estén pasando mal, pero me parece injusto que aparezca algo que puede hacer tambalear una relación tan pura como la que ellos tienen», añadía.

Al preguntarle por su vida sentimental, Ares ha comentado que está «soltera pero no entera». «Me cuesta mucho pasar página, mi última relación me dejó un poco así y tengo que estar mejor para estar dispuesta a recibir el amor. Sigo creyendo en él cual loca, pero ahora mismo lo tengo un poco tocadito todavía», ha explicado.

Temas

Iker Casillas Fernández