Antonio Banderas reflexiona sobre la victoria de Trump

'El Hormiguero' contó en el programa del pasado miércoles, 19 de febrero, con el actor español más internacional que presentó sus nuevos proyectos. Antonio Banderas adelantaba, hace unos meses, en el programa de Pablo Motos los detalles de su nuevo musical 'Gypsy', acompañado de la actriz Marta Ribera. El espectáculo, basado en las memorias de la icónica artista de striptease Gypsy Rose Lee, se estrenaba el pasado mes de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga.

Tras un debut increíblemente exitoso en la capital malagueña, la obra aterriza en la cartelera madrileña. Además, el actor está a unos días de estrenar 'Paddington. Aventura en la selva', que llega a los cines este viernes, 21 de febrero.

«Desde que te dio el susto el corazón, pensé que te ibas a tomar la vida mucho más tranquila ¿No te riñe el médico?», quiso saber Motos ante el listado de proyectos que Banderas tenía por presentar. «Me dice lo que me digo yo mismo, ni más ni menos que 'vive la vida'. Lo que uno no puede hacer es morirse en vida», respondió este.

El montaje de 'Gypsy'

El actor reconoce que está ocupado. La diferencia es que ahora emplea ese tiempo en actividades y trabajos que le gustan. «Antes de sufrir el ataque al corazón, a lo mejor estaba metido en cosas que no me hacían falta… A partir de ese momento, todas esas se esfumaron. Fue como ponerse unas gafas en realidad. Creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. A veces, un bofetón viene muy bien para darse cuenta de lo que tiene valor», se sinceró.

«El infarto te dio determinación para quitar todas las interferencias y quedarte solo con lo que te gusta… Que es meterte en líos mucho más gordos de los que estabas», apuntó el presentador al respecto. Es el caso de 'Gypsy', cuyo traslado a la capital ha requerido de 19 tráilers. «Tengo mucho aparato escenográfico, aunque en realidad, la obra está basada en un elemento teatral que son los telones. Siempre esconden enigmas, sorpresas… Hay un telón que reacciona al frío y al calor A todo. El material que usamos reacciona a todo, al sonido, a los aplausos del público, a la temperatura… Eso mantiene la obra muy viva. Es un escenario muy elegante, pero al mismo tiempo, bastante complicado», desveló el invitado.

Para representar el musical son necesarios 30 actores, 18 músicos y 45 técnicos, que como apuntó Banderas entre risas, «comen, tienen casas, coches y nóminas». «Pero se las trabajan muy bien, se las merecen. Estoy encantado», aclaró al instante.

'Gypsy' es un proyecto muy especial para el director. No obstante, explicó en 'El Hormiguero' que con él no gana dinero. Realmente trabajo a pérdida. «Lo que pasa es que, al haber llenado el teatro en Málaga los cuatro meses y aquí también nos va muy bien, me da como para pagar a la compañía. Ahora bien, la inversión inicial no la voy a recuperar, no voy a amortizar el espectáculo».

A cambio, satisface el placer personal de hacerlo todo como cree que debe ser. «Si yo quisiera ganar dinero, lo haría de otra manera. Por ejemplo, pre-grabando mucho más, en vez de tener 18 músicos. Pero no, aquí todo lo que suena está tocado en directo absoluto. Todo es de verdad», continuó comentando Banderas.

Y es que el actor concibe el teatro, en este momento, como «un refugio para la verdad». «Hay distintas verdades en el teatro dependiendo de la ideología del dramaturgo o del director. Sin embargo, hay también una verdad objetiva, y es la de un grupo de personas que cuentan una historia y la de otro grupo que atienden a ella. Y nos emocionamos, lloramos, reímos y reflexionamos juntos». Eso, con todo lo que está pasando en el mundo, lo considera «un valor extraordinario». «Noto que en tiempos de crisis la gente acude más al teatro, porque busca la verdad», reflexionó.

Los extremismos

El actor compartió confidencias y sabias reflexiones durante toda la entrevista. Y por esa razón, Motos se interesó por su opinión acerca de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, algo que no termina de entender. «Yo creo que probablemente sea el dinero. Es un hombre que no aprieta con impuestos, y creo que todo va por ahí. Pero además, pienso que corresponde a un patrón de cosas que están pasando en el mundo entero, de un lado y del otro de la política. Tanto en la izquierda como en la derecha, la cosa se ha polarizado. Tendría más sentido que fuesen las políticas centristas… Sin embargo, no es así».

«Tu no entiendes la subida al poder de Trump, como tampoco que Maduro siga en el poder después de ver que ha perdido las elecciones. La gente se está comiendo cosas que están pasando que son incomprensibles, y cada vez da más miedo este tipo de políticos que tenemos a nivel mundial. Además, hay que reconocerlo… Se puede ser de una ideología o de otra, pero este hombre ha entrado como un elefante en una tienda de cristal. Es muy peligroso», prosiguió.

El malagueño reveló al respecto una charla que mantuvo con Richard Gere en la gala de los Goya sobre el tema, «me decía que ha entrado pasándose de frenada incluso de su propio programa electoral».

«Cada día te levantas y ha dicho una cosa este hombre», apostilló Motos. Pero para Banderas, «está pasando también por el otro lado».