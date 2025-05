Antonia San Juan recuerda en 'La Revuelta' los motivos de su salida de 'La que se avecina'

El Norte Martes, 6 de mayo 2025, 11:28 Comenta Compartir

Antonia San Juan acudió, este lunes 5 de mayo, a 'La Revuelta' para presentar su nueva película 'Lo carga el diablo'. La actriz entró con mucha energía al escenario del teatro corriendo, haciendo abdominales y confesando a David Broncano sus ganas de visitar el programa: «Quería venir porque me caías bien».

Durante la charla, el presentador le preguntó por su salida de 'La que se avecina'. San Juan respondió a medias, pero subrayando que el sueldo nunca fue el problema: «Me fui por iniciativa propia, pero no por dinero porque me pagaban de puta madre y puntual. Me pagaban increíble. Hoy día no te pagan esos sueldos», reiteró.

Preguntada por la razón principal, la invitada habló de un malestar sin dejarlo claro: «Me fui porque tenía otro sitio donde podía trabajar. Allí había cosas que nunca las he hablado porque a toro pasado no quiero conflictos con nada (...) la historia fue que si no hubiera tenido otra cosa me hubiera tenido que comer una situación que no me gustaba, pero como afortunadamente soy mi jefa». Aunque aclaró que «la relación con Laura y Alberto es excepcional», aseguró sobre los creadores de la serie.

¿Cómo se va a ir alguien de La que se avecina por pasta? Las carretillas de dinero que debían salir de ahí. #LaRevuelta @Antonia_SanJuan pic.twitter.com/WbANrIWl6j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 5, 2025

Ahora, más dedicada al teatro y con 64 años, San Juan recalcó que no tiene la jubilación entre sus planes: «Si el proyecto me gusta y no me pagan bien no voy, porque yo ahora quiero vivir como una rica heredera. No quiero pararme, pero quiero ganar pasta. Para mí actuar es lo más grande que me pasó».

Preguntas clásicas

En cuanto a las preguntas clásicas. Sobre la del dinero, la actriz fue muy clara: «Tengo un apartamento en Canarias y una casa en Madrid, con hipoteca. Un millón de euros escaso, entre pitos y flautas. Para lo que he trabajado en estos 40 años, que me he partido el culo, otra gente tiene mucho más en menos tiempo», lamentó.

Y al responder sobre el sexo el último mes, San Juan relató su curriculum sentimental para que se le entendiera mejor: «He estado 14 años en pareja siendo fiel, 16 años de matrimonio con otro, luego me separé. Con 54 años conocí a un bacalao de 28 años y vi la luz. Aquello fue... me quedé colgada y duró nada. Luego conocí a otro de 32 y duró 6 meses. Y luego después ya nada más. No me apetece nada. No quiero a nadie» subrayó.