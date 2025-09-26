Antonia San Juan indignada por una propuesta en plena lucha contra el cáncer
La actriz no ha querido recibir un reconocimiento que le concedía una revista: : «Me quieren dar un premio por tener cáncer»
El Norte
Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:19
Antonia San Juan anunciaba hace dos semanas que le habían diagnosticado un cáncer de garganta. En aquel momento, aseguró que confiaba en la medicina y que no iba a dejar que la enfermedad cambiara sus planes, pero este jueves, tras recibir la primera sesión de quimioterapia, la compañía teatral con la que trabaja en 'La ropa vieja de Cuca' ha anunciado que se cancelan las funciones del fin de semana por «recomendación médica». Además, la artista ha desvelado que ha recibido una sorprendente propuesta: «Me quieren dar un premio por tener cáncer».
Este comentario lo ha compartido con sus seguidores, a través de un vídeo: «Me llaman de una revista para darme un premio. A mí me lo dieron en Canarias, en mayo, cuando aun no estaba enferma, por mi trabajo. La entrega se canceló y se celebró ayer, que no pude asistir, pero ahora me quieren dar un premio... por estar enferma. Terrible». La actriz no da crédito: «Imagínense premiar a alguien por tener un cáncer y me quieren dar una contraportada ahora que no estoy promocionando nada también por tener un cáncer».
San Juan asegura que quiere ser coherente: «Si cuando estaba sana no me reconocieron, había fiestas y encuentros y jamás recibí una invitación de nada, ¿por qué ahora me premian? Por supuesto he dicho que no. No voy a recibir un premio por tener un cáncer, no voy a entrar en ese juego ni en ese morbo». Y añade: «Si cuando esté bien me quieren invitar a una fiesta y cuando esté promocionando algo me quieren dar portada, lo aceptaré encantada. En este momento no, quiero ser coherente».
Molesta, ha reflexionado: «Por qué ahora premiarme... Por un lado es como 'Pobrecita' pero a la vez nos aprovechamos y le preguntamos por el cáncer. No. Mi vida no va a girar en torno al cáncer. Ahora voy a comer bien, voy a cuidarme y voy a recibir el cariño de los de siempre», ha zanjado.
Unas horas antes, actualizaba su estado de salud: «Todo está en orden, pero con el tratamiento te bajan las defensas y no debo recibir gente en casa, y si salgo ponerme una mascarilla. Tienes que protegerte y yo siempre he sido muy cumplida y responsable. Ahora me da tiempo a pensar, a scrollear, a leer... Y tengo una mirada positiva, hay que enfrentarse a la enfermedad y el tratamiento con la esperanza de que vas a curarte».
