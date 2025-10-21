Anna Kournikova ya tiene preparado su disfraz para Halloween La extenista rusa comparte en las redes una fotografía vestida de pollito junto a sus tres hijos que eligieron looks de calabaza y futbolista

Anna Kournikova, la pareja de Enrique Iglesias, se adelanta a Halloween y muestra en redes sociales el disfraz que ha elegido y ha causado sensación. La extenista rusa publicó en Instagram una imagen familiar en la que aparece disfrazada junto a sus tres hijos. Las dos niñas aparecen disfrazadas de calabaza, un clásico que nunca falla en Halloween y que simboliza la esencia misma de la celebración. Con vestidos naranjas acolchados, gorros a juego y medias negras, las pequeñas encarnan la tradición de forma tierna y colorida.

El disfraz, además de ser cómodo y fácil de llevar, combina la estética infantil con el toque festivo propio de la noche del 31 de octubre. El color naranja resalta en el conjunto y aporta alegría, mientras que las hojas verdes en el cuello y el gorro imitan una imagen muy parecida a las calabazas talladas que decoran los porches en esta época.

En la foto, las niñas posan sonrientes, mostrando esa ilusión que los niños viven cuando llega el momento de disfrazarse, jugar a truco o trato y compartir dulces. Su look demuestra que, a veces, lo más simple es también lo más encantador.

Su hijo, de futbolista

El único hijo de la pareja optó por un disfraz más deportivo que terrorífico: un uniforme de fútbol con camiseta amarilla, pantalones cortos y zapatillas de deporte. Aunque no se trata de un disfraz de miedo, encaja perfectamente con la personalidad familiar, ya que tanto Enrique Iglesias como Anna Kournikova han mostrado en varias ocasiones su amor por el deporte.

Este disfraz representa la energía, la pasión y el espíritu competitivo de los niños, que a menudo se identifican con sus ídolos del balón. En lugar de monstruos o brujas, el pequeño encarna a un héroe cotidiano, de esos que inspiran esfuerzo y diversión.

Anna Kournikova, por su parte, se disfrazó de pollito amarillo que no pasó desapercibido. Lució un traje completo y una capucha con ojos y pico, mostrando así su lado más divertido y maternal. El look, además de simpático, transmite cercanía y espontaneidad: una madre que no teme reírse de sí misma y sumarse a la magia de Halloween junto a sus hijos.