El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anna Kournikova junto a Enrique Iglesias, en una imagen de archivo. AP

Anna Kournikova ya tiene preparado su disfraz para Halloween

La extenista rusa comparte en las redes una fotografía vestida de pollito junto a sus tres hijos que eligieron looks de calabaza y futbolista

El Norte

Martes, 21 de octubre 2025, 12:21

Comenta

Anna Kournikova, la pareja de Enrique Iglesias, se adelanta a Halloween y muestra en redes sociales el disfraz que ha elegido y ha causado sensación. La extenista rusa publicó en Instagram una imagen familiar en la que aparece disfrazada junto a sus tres hijos. Las dos niñas aparecen disfrazadas de calabaza, un clásico que nunca falla en Halloween y que simboliza la esencia misma de la celebración. Con vestidos naranjas acolchados, gorros a juego y medias negras, las pequeñas encarnan la tradición de forma tierna y colorida.

El disfraz, además de ser cómodo y fácil de llevar, combina la estética infantil con el toque festivo propio de la noche del 31 de octubre. El color naranja resalta en el conjunto y aporta alegría, mientras que las hojas verdes en el cuello y el gorro imitan una imagen muy parecida a las calabazas talladas que decoran los porches en esta época.

En la foto, las niñas posan sonrientes, mostrando esa ilusión que los niños viven cuando llega el momento de disfrazarse, jugar a truco o trato y compartir dulces. Su look demuestra que, a veces, lo más simple es también lo más encantador.

Su hijo, de futbolista

El único hijo de la pareja optó por un disfraz más deportivo que terrorífico: un uniforme de fútbol con camiseta amarilla, pantalones cortos y zapatillas de deporte. Aunque no se trata de un disfraz de miedo, encaja perfectamente con la personalidad familiar, ya que tanto Enrique Iglesias como Anna Kournikova han mostrado en varias ocasiones su amor por el deporte.

Este disfraz representa la energía, la pasión y el espíritu competitivo de los niños, que a menudo se identifican con sus ídolos del balón. En lugar de monstruos o brujas, el pequeño encarna a un héroe cotidiano, de esos que inspiran esfuerzo y diversión.

Anna Kournikova, por su parte, se disfrazó de pollito amarillo que no pasó desapercibido. Lució un traje completo y una capucha con ojos y pico, mostrando así su lado más divertido y maternal. El look, además de simpático, transmite cercanía y espontaneidad: una madre que no teme reírse de sí misma y sumarse a la magia de Halloween junto a sus hijos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9 Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anna Kournikova ya tiene preparado su disfraz para Halloween

Anna Kournikova ya tiene preparado su disfraz para Halloween