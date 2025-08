Anita Williams escribe una guía emocional basada en su experiencia

El Norte Miércoles, 6 de agosto 2025, 16:57 Comenta Compartir

Ana Arboledas, más conocida como Anita Williams, ha comenzado a escribir su primer libro, según ella misma ha revelado en redes sociales. Una decisión que responde a una recomendación de su psicóloga, quien le sugirió plasmar sus pensamientos como parte de su terapia. «Últimamente me estoy yendo a dormir muy tarde porque mi psicóloga me recomendó escribir y le estoy haciendo caso», confesó la catalana.

El borrador está dividido en capítulos con títulos que apuntan a temáticas emocionales como «No te rindas», «Engaña» o «Necesitas resolverlo». Aunque el título definitivo aún no está decidido, Anita ha mostrado parte del documento en sus redes, dejando claro que se trata de un trabajo serio y estructurado. La exconcursante asegura que escribir es «una adicción» que tenía olvidada, y que ha redescubierto como una herramienta poderosa para sanar.

Según Telecinco, el contenido del borrador publicado por Anita en sus redes sociales muestra reflexiones sobre fuerza, vulnerabilidad y resiliencia, expresadas desde una perspectiva íntima y emocional. El medio ha analizado el documento compartido voluntariamente por la autora, destacando la crudeza y sinceridad con la que aborda momentos complejos de su vida.

En el fragmento compartido, Anita reflexiona sobre la idea de fuerza emocional: «Nos han hecho creer que ser fuerte significa no caer nunca, no tambalearse, no pedir ayuda y siempre aparentar que todo está bien. Pero esto es falso», escribe. Para ella, la verdadera fortaleza reside en aceptar las emociones, en llorar cuando es necesario y en reconocer que no siempre se puede con todo. «Ser fuerte es levantarte incluso cuando sientes que el mundo se te viene encima», añade.