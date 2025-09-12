El 'anciano' Ricardo Darín se estrena como abuelo El actor, a sus 68 años, no ha podido ocultar su alegría por la gran noticia que le han dado Úrsula Corberó y Chino Darín

El Norte Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:41 Comenta Compartir

Recientemente, Úrsula Corberó daba la noticia. Está embarazada y será madre junto a Chino Darín, con quien lleva ya nueve años de relación. Este feliz acontecimiento también ha provocado que Ricardo Darín, a sus 68 años, se estrene como abuelo. Pero ¿cómo se lo ha tomado este galán de la gran pantalla? «Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos», ha afirmado en sus primeras manifestaciones tras conocer la noticia en una entrevista concedida al programa 'Perros de la calle' con Andy Kusnetzoff.

En la entrevista, el actor argentino explicó cómo su hijo le contó que iba a ser padre junto a Corberó, dejando claro que lleva tiempo guardando el secreto: «Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas. Esperamos al tercer mes, que implica la prudencia. Estamos expectantes, con los estudios y ecografías».

El actor de 'El hijo de la novia' no ocultaba su alegría por la buena nueva: «Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría. En medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine».

También fue preguntado por su nuevo papel como abuelo. Darín admitió que se trata de «una situación inédita» para él y no dudó reflexionar con su característico sentido del humor sobre lo que va a significar este paso en su vida personal: «Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano».

Horas antes ya se habían pronunciado la mujer del actor de 'Nueve reinas', Florencia Bas, y su hija Clara Darín. Florencia, que también será abuela por primera vez, compartió sus sentimientos en un mensaje en sus redes sociales: «Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí». Por su parte, Clara fue mucho más breve pero igual de tierna para referirse a su hermano y a la actriz española: «Mis pichoncitos».

Las reacciones a la noticia de que Úrsula y Chino van a ser padres no se hicieron esperar en sus redes sociales: «¿Qué es más lindo: Úrsula mamá, Chino papá o Ricardo abuelo?»; «Se viene el bebé perfecto»; «No IA, sí yuju… Empieza un papel en el que si te encasillará: ya, MAMÁ para SIEMPRE»; «Pero, pero pero... Enhorabuena»; «Qué mami más guay»; «Wow, qué gran momento están por vivir»; «Esta mujer tiene la piedra filosofal. 36 años y sigue aparentando 20 y algo»; «Enhorabuena, bella»; «Si sucede algo más lindo este año, no quiero saberlo»; «Me muero»; «Crearéis una familia maravillosa».