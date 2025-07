Anabel Pantoja indignada con una aerolínea que perdió su maleta y la de su hija

El Norte Viernes, 18 de julio 2025, 18:37 Comenta Compartir

Anabel Pantoja quiso disfrutar de una escapada con su hija en Barcelona para celebrar su cumpleaños y participar en el evento Casa In, organizado por Dulceida, pero lo que tuvo que soportar a su llegada al aeropuerto de la Ciudad Condal no se lo esperaba. La sobrina de Isabel Pantoja vivió un momento de gran tensión emocional cuando descubrió que la aerolínea había extraviado sus maletas. Entre lágrimas, Anabel compartió su angustia en redes sociales, visiblemente afectada por no tener ropa ni básicos para su hija. «Que me monte en Gran Canaria en un vuelo con mi hija para pasar unos días en la Casa IN y que yo llegue a Barcelona y que me digan que no tengo maleta, que las maletas no saben dónde están», comentaba desesperada.

La influencer denunció que no solo ella, sino otras 30 familias, se vieron afectadas por el mismo problema. «Tengo que hacer dos horas en coche sin ropa para mi hija, sin ropa para mí, sin sus cosas... ¿qué hago?», expresó entre sollozos. La falta de respuesta por parte de la compañía aérea, más allá del habitual «ya le llamaremos», aumentó su frustración. En sus publicaciones de Instagram, Anabel calificó a la aerolínea de «incompetentes de mierda», dejando claro su indignación por la falta de soluciones.

A pesar del contratiempo, Anabel fue recibida en Barcelona por su amiga Nagore Robles, que acudió al aeropuerto con pañales artículos esenciales para Alma. Un gesto que permitió a la influencer recomponerse y continuar con sus planes en la Casa In.