Anabel Pantoja disfruta de Madrid con sus suegros, David y su hija Alma La sobrina de Isabel Pantoja ha querido desmentir todos los rumores de crisis con su pareja

El Norte Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Anabel Pantoja ha querido zanjar esos rumores que hablan de una crisis sentimental con su pareja David Rodríguez: «David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí. ¡Claro que se adapta a Madrid! Los fines de semana cuida de mi niña cuando yo estoy trabajando en el programa».

También se llegó a decir que el joven estaba buscando una clínica en Madrid para tener trabajo en la capital y dejar de estar viajando todas las semanas, pero Anabel confesaba que «ya tiene bastante con la suya».

Rumores de crisis que siempre han girado entorno a la pareja y que no se ajustan a la realidad, ya que ambos han demostrado durante este último año que su amor está más fuerte que nunca... sobre todo después de todos los problemas que han tenido que afrontar juntos.

Este fin de semana, la pareja se ha dejado ver de nuevo por las calles de la capital. Los padres de David han viajado hasta Madrid para estar cerca de su hijo, de la influencer, pero sobre todo de su nieta. Demostrando que tiene una buena relación con los padres de David, Anabel ha disfrutado de una mañana de domingo de lo más entretenida en la que todas las miradas han ido para su hija.