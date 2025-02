Anabel Pantoja dedica un vídeo a su hija su tercer cumplemés

El Norte Lunes, 24 de febrero 2025, 11:47 Comenta Compartir

Anabel Pantoja, en medio de la complicada situación judicial, ha querido tomarse un respiro para celebrar el tercer cumplemés de su hija. La influencer publicó un video en sus redes sociales, donde se puede ver a la niña en la cuna moviendo sus brazos y piernas al ritmo de su carrusel musical: «Hoy cumple mi niña tres meses. No podemos estar más felices de tenerte, mi vida entera. Te amo, mi sirenita», escribió.

A pocos días de cumplirse un mes del alta hospitalaria de la menor, la pareja abandonó Canarias para viajar a Córdoba, ciudad natal de David. Si bien, algunos indican que este viaje podría estar relacionado con la preparación de su defensa de cara a un posible juicio, otras versiones indican que se debe a los compromisos profesionales del fisioterapeuta.

En tanto, durante los últimos días han surgido los rumores sobre un posible «topo» en el círculo más cercano de Anabel. Según 'Socialité', una persona allegada a la influencer estaría filtrando información privada sobre su familia a la prensa. Entre los nombres que se han barajado estarían Raquel Bollo y Susana Molina, entre otras; quienes ya se han pronunciado al respecto. Por su parte, Bollo expresó que: «Si estás buscando al topo no la busques aquí que yo no tenía ni idea de eso». En tanto, Molina aseguró que: «Voy a ser súper sincera porque yo luego no duermo, porque cuando llego a casa le doy vueltas a la cabeza por si he dicho algo que no debo o no he sido agradable y se me ha entendido mal. Yo a mi amiga la quiero muchísimo y si ella ha decidido no hablar sobre el tema no voy a ser yo la que lo haga».

Fase de instrucción: 6 meses

Mientras esos rumores salen a la luz, el proceso judicial sigue su curso. Será el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana el encargado de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 9 de enero, fecha en que la pequeña tuvo que ser ingresada de urgencias. Además, según reveló la revista 'Lecturas', la juez designada en el caso habría fijado un plazo máximo de seis meses para la fase de instrucción, lo que significa que la situación podría prolongarse hasta julio.

A pesar de la incertidumbre, Anabel se pronunció a través de sus redes sociales con un vídeo en el que aseguró que: «Lo único que hemos hecho ha sido salvar, cuidar y proteger a nuestra hija», y dejó en claro que confía en la justicia.