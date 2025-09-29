Ana María Aldón se compra una casa en Chipiona y desata la polémica José Ortega Cano no ha querido opinar sobre la adquisición de su ex

El Norte Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:07

José Ortega Cano reacciona a la compra de Ana María Aldón de una casa en Chipiona

Ana María Aldón se ha comprado una casa en Chipiona, tierra natal de Rocío Jurado y un lugar muy especial tanto para el torero como para el resto de la familia de 'La más grande'. Una adquisición a medias con su novio Eladio y sin hipoteca de por medio, que ha desatado un gran revuelo entre los habitantes de la localidad gaditana, que han visto en esta compra una «provocación» por parte de la exmujer del diestro.

Críticas a las que Ana María ha respondido rotunda en el plató de 'Fiesta' este fin de semana. «Los que piensan que es una provocación, les diré que Sanlúcar y Chipiona son limítrofes. Hay una carretera que se llama La Reyerta que, si aparcas en la derecha, estás aparcando en Sanlúcar de Barrameda, y si aparcas en la izquierda, aparcas en Chipiona», ha explicado, dejando claro que no tiene que «pedir permiso para comprarme una casa donde me dé la gana».

«Tengo a toda mi familia en Chipiona, que tengo a mis tías, hermanas de mi madre, mis primas alrededor en Chipiona y, que yo sepa, no han tenido que pedir permiso», ha justificado, defendiendo que durante su relación con Ortega «he respetado todo lo relacionado con Rocío».

«A ver si hay alguien que pueda reprocharme que haya ido a algún acto público. Lo sigo teniendo, pero ese municipio al que yo iba antes de, con total libertad, paseaba por sus calles y dejé de hacerlo por respeto. Yo estoy más cerca de Sanlúcar», ha sentenciado.

El torero ha reaparecido este lunes ante las cámaras de Europa Press y, desconcertado, ha reaccionado con sorpresa al movimiento de su exmujer. «No sé, lo siento, no lo sé, estoy un poco...», ha reconocido haciendo una muerca y torciendo la cabeza, sin revelar si cree que es una provocación de la gaditana hacia él y la familia de Rocío Jurado. «Que tengan un buen día», ha concluido, desmarcándose así de la polémica.