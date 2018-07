'Amigas y conocidas' critica la foto en bikini de Ana Guerra Ana Guerra con Inés Ballester en 'Amigas y conocidas'. / TVE Twitter se ha llenado de comentarios negativos sobre la entrevista del programa de Televisión Española EL NORTE Lunes, 9 julio 2018, 19:41

Las críticas en las redes sociales se han centrado hoy lunes, 9 de julio, en el programa de TVE 'Amigas y conocidas' por su entrevista a Ana Guerra, finalista de 'Operación Triunfo 2017'. La cantante visitó el espacio presentado por Inés Ballester para presentar su nuevo single, 'Ni la hora', junto a Juan Magán. Pero la charla ha pasado por alto su proyecto musical y se ha convertido en un debate sobre una foto en bikini que la canaria compartió hace unos días en Instagram, según recuerda 'Vertele'.

«Viene dispuesta a arrasar este verano. En los últimos días ha revolucionado las redes por dos motivos: ha presentado su nueva canción, 'Ni la hora', con Juan Magan, y para celebrarlo ha compartido con sus seguidores una foto en bikini saliendo de la piscina», comentaba Ballester.

Tras preguntarle por las reivindicaciones feministas de sus letras, la presentadora ha pasado a comentar la fotografía estrella. «No sabemos si es una contradicción o no que después te veamos, bastante a menudo, con bikini, saliendo del agua, enseñando tu cuerpo... en las redes (...) Entiendo que hemos entrado en una moda que hace unos años era impensable, pero de ahí a que eso sea una reivindicación feminista no, ¿no?».

Ana Guerra respondió: «Yo no lo hago de esa manera, lo hago porque me encanta la foto, veo que hay arte, el trabajo de una persona, y porque me da la gana. Me siento muy cómoda subiendo estas cosas a redes, estoy bien con mi cuerpo, me quiero a mí misma». Sobre esta respuesta, una de las colaboradoras, Beatriz Cortázar, ha señalado: «Lo primero que te dice un gurú de esos que te explica cómo aumentar los seguidores es 'si te despelotas un poco, sube mucho'. Llegué a la conclusión de que lo hacen para tener más seguidores, pero habría que ver si te interesa que ese tipo te siga». A su vez, Sonia Ferrer ha apuntado que «hay mucha gente que vive de lo que ingresa por las redes sociales, eso te va generando publicidad».

Ballester ha vuelto a retomar la entrevista y le ha preguntado a la invitada: «¿Sientes que la presión de las jóvenes que estáis en primera línea es exhibiros?», y Ana ha contestado: «No siento absolutamente ningún tipo de presión ante eso. La subí porque me encanta, no me parece una foto obscena. No me subieron los seguidores, los 'likes' un poco sí, y no cobro por esto. Ya había fotos mías en bikini, para que la suba alguien más la subo yo».

Isabel San Sebastián ha calificado este tipo de fotos como «exhibicionismo. Esto en el feminismo de hace 20-30 años era algo que se repudiaba. Me parece que cada cual puede hacer lo que le dé la gana, pero hace 25 años que una mujer hubiera utilizado su cuerpo para ganar seguidores o trabajo... Que las guapas exhibieran su cuerpo no estaba bien visto».

Pero Ana Guerra ha interrumpido el comentario, algo molesta, preguntado: «¿Me dejáis hablar?», pero Inés Ballester le ha cortado diciéndole «Estás creando trauma a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?» y la cantante con un tono próximo a la ironía le ha respondido: «Sí vamos, no tengo otra cosa que hacer» y ha añadido: «¿Sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto fuera noticia. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y que tenemos que seguir luchando por el feminismo».

La actitud de la presentadora y alguna de las colaboradoras ha provocado que se llenaran de críticas las redes por centrar la charla en esa imagen y no en cuestiones profesionales.