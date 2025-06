Amber Heard regresa a los escenarios tras dos años de retiro en Madrid Participará en la obra 'Spirit of the People' que se estrenará en el festival de teatro Williamstown, en Massachusetts

Amber Heard, tras dos años en Madrid, distanciada de la vida publica, vuelve a actuar y lo hará formando parte de la obra 'Spirit of the People', dirigida por Katina Medina Mora con la historia original de Jeremy O. Harris, y que formará parte del festival de teatro de Williamstown, celebrado en Massachusetts.

Se unirá a otros actores como Brandon Flynn, Lío Mehiel, Ato Blankson-Wood o James Cusati-Moyer, entre otros. Y en menos de un mes, se lanzará de nuevo a la interpretación después de casi tres años viviendo en España, apartada de la vida pública y de la esfera de Hollywood que la crucificó durante su último juicio con Johnny Depp en 2022. Sus últimos proyectos como actriz se estrenaron en 2023, poco después de la sentencia, y con un mínimo de promoción.

De hecho, de 'Aquaman y el reino perdido', que fue su última gran producción, fue prácticamente eliminada del metraje final. La otra fue 'In the Fire', un proyecto indie que no llamó mucho la atención del público. Desde entonces, parecía que Amber Heard había renunciado por completo a la vida de estrella.

Durante este tiempo apartada de los focos, Amber Heard ejerció sobre todo como madre de su primera hija, Oonagh Paige, que nació en 2021 a través de un vientre de alquiler. A la pequeña, que acude en Madrid a un colegio internacional, se han unido ahora los mellizos que han nacido con el mismo método esta misma primavera.

«En mi era teatral», ha publicado Amber Heard al darse a conocer la noticia. Es su primer mensaje en redes sociales desde el anuncio del nacimiento de sus hijos, y está acompañado de una fotografía junto a Jeremy O. Harris, un autor 'queer' y afroamericano que ya ha creado otras historias que se han hecho muy populares. En particular la obra de 2018 'Slave Play', por la que recibió una nominación a los premios 'Tony'. También formó parte del equipo de guion para la película 'Zola', e incluso ha hecho sus pinitos como actor en series como 'Gossip Girl' o 'Emily in Paris'.

Aunque no se conoce casi nada sobre la temática de la obra, desde la organización avisan de que hay desnudez, y el propio Harris compartió en febrero que su inspiración tenía que ver con el comienzo del mezcal, al que llamaban «espirituoso de la gente», mientras que el tequila, que era más caro, era el «espirituoso de los reyes». Por lo tanto, es posible que Amber Heard pueda poner incluso en uso su más que dominada habilidad del español tras estos años viviendo en España.

En cualquier caso, este avance en su carrera poco tiene que ver con la supuesta cancelación de Johnny Depp, que nunca dejó de participar en películas de alcance internacional.