Álvaro Muñoz Escassi, Terelu Campos y su supuesto 'lío' en el pasado

Sandra Barneda, durante una nueva entrega de 'Supervivientes' ha preguntado primero a Álvaro Escassi y luego a Terelu Campos, si han tenido «un lío o tardeo». Una cuestión que venía en relación a una pregunta de Makoke a ambos en la playa que sembraba la duda. Terelu Campos le mandaba callar de broma a Escassi y este hacía el gesto de 'cremallera cerrada', dejándo uno de los momentazos sin duda de la gala. Las reacciones se sucedían: «'¡Ala!» o «¡Exclusiva!», se escuchaba entre los concursantes, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo.

«Te lo vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Terelu y tú tuvisteis en un momento determinado o puntual de vuestra vida... compartisteis más que palabras, besos, una noche...?», le preguntaba Sandra Barneda a la pareja de Sheila Casas. «Sandra, ya sabes que ante todo soy un señor y no hablo de esas cosas... y menos de Terelu, que es amiga mía. No voy a decir nada», comentaba un Escassi que dejaba claro que «se quieren mucho el uno al otro». Terelu Campos, por su parte, sonreía antes de responder: «¿Quién tiró la caña a quién, Escassi o tú?», preguntaba Sandra Barneda.

En ese momento, la cara de Terelu Campos era un auténtico cuadro. Escassi señalaba que «es un caballero»: «Nunca le dejaría que la tirara ella, siempre la tiraría yo». Los murmullos desde el plató de 'Supervivientes' eran notorios y la incertidumbre por saber la respuesta crecía más conforme Sandra Barneda realizaba más y más preguntas. «No voy a decir nada, pero en el caso que fuera así, obviamente siempre doy yo el paso», matizaba el jinete.

«Sandra, yo soy una señora», decía la hija mayor de las Campos. «Parece que solo los caballeros no pueden contar las cosas y las señoras sí. Yo soy una señora», añadía la colaboradora. Sandra Barneda aclaraba que quien sacó el tema de todo esto fue Makoke: «Yo nunca sé nada». «No, es que esto no lo sabes», aseguraba Terelu. No obstante, Makoke reconocía que cuando preguntó eso en la playa fue «por casualidad»: «Lo pregunté a ver qué pasaba».

«¿Te gusta como besa»

Por último, Sandra Barneda le realizaba otra pregunta a Terelu Campos: «¿Te gusta cómo besa? ¿O no lo recuerdas?». «Si no lo recuerda le doy un beso ahora mismo», decía un Escassi que hacía saltar las risas desde el plató de 'Supervivientes'. «¿Te gustaría repetir ese beso?», preguntaba de nuevo Sandra Barneda. «Yo no soy muy de segundas partes, por muy buenas que hayan sido las primeras...», añadía la hermana de Carmen Borrego.

«Gratis no lo vamos a contar», respondían Álvaro Escassi y Terelu Campos entre risas ante la pregunta de su compañera Makoke sobre si habían estado «liados o no alguna vez». «A lo mejor no ha sido ni por la noche», añadían ambos sembrando la incertidumbre sobre si entre ellos había sucedido algo más.

Desde plató, Carmen Borrego subrayaba que no conocía este supuesto affaire entre su hermana y Escassi: «Álvaro ha sido pareja de su íntima amiga, Lara Dibilos. Antes de ella, a lo mejor, después de Lara, ya no lo creo». No obstante, Carmen Borrego comentaba lo siguiente: «Cuando uno se va de tarde, se toma una copa, uno quiere, los dos están dispuestos, pues adelante».