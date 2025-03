Álvaro Muñoz Escassi se sincera, en 'Supervivientes', sobre su relación con Sheila Casas

El Norte Jueves, 13 de marzo 2025, 13:40 Comenta Compartir

Álvaro Muñoz Escassi comenzó una relación de amor con Sheila Casas hace unos meses y hace unos pocos días ha iniciado su aventura en 'Supervivientes', donde no ha podido evitar hablar de su chica a sus compañeros. «Venga, cuenta, cuenta», le animaba Laura Cuevas. Momento en el que el jinete se miraba la mano y les enseñaba un tatuaje que desencadenaba el inicio de su declaración de amor. «Se sentó al lado y me lo pintó ella. Es una 's' con un corazón, luego me lo tatué», confesaba, a la vez que añadía: «Desde el día que la conocí, a los tres días, al siguiente día que fui a la tele, ya tenía el tatuaje».

En ese momento, Makoke le preguntaba cómo llevaron en sus inicios el tener que disimular mientras trabajaban juntos. «Coincidir, coincidimos cuatro veces, o cinco», le respondía él. «Osea que os liáis antes y luego, al día siguiente, coincidís en el trabajo. ¿Qué morbo, no?», reaccionaba la madre de Anita Matamoros.

Makoke continuaba entonces con su cuestionario: «Tú eres muy enamoradizo. Tu saltas de una a... Te enamoras de otra rápido. ¿A ti te han sido alguna vez infiel? Lo digo para que sepas, a lo mejor, lo que se puede llegar a sufrir». Escassi hacía memoria y respondía: «Que yo sepa, no, pero seguramente».

Y, precisamente fue entoces cuando la colaboradora le hacía una confesión: «Creo que hay gente como tú que no podéis ser fieles, de verdad». Ante tales palabras, Escassi no se quedaba callado y decidía responder: «Yo, cuando estoy con alguien, si estoy bien, soy fiel. Lo que pasa que en el coletazo final sí que puedo meter la pata». «Lo que pasa es que como tengo el cartelito... El cartel no me lo va a quitar nadie», finalizaba mientras se besaba el tatuaje que tiene de Sheila.