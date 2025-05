Álvaro Muñoz Escassi no logra evitar las lágrimas, tras el mensaje de Sheila Casas

El Norte Lunes, 26 de mayo 2025, 12:16 Comenta Compartir

Un mensaje de Sheila Casas, actual pareja de Álvaro Muñoz Escassi, ha provocado que el popular jiente se derrumbara el pasado domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Un mensaje que no se esperaba y que le ha llegado después de superar una durísima noria infernal. Pero, antes de todo eso, ha recibido la visita de su hermano y no ha podido evitar emocionarse,

Para comenzar la conexión de la noche, Álvaro Muñoz Escassi tenía que enfrentarse a la durísima noria infernal. Una prueba clásica de 'Supervivientes' que se estrenó en esta edición durante la pasada gala con Pelayo y Makoke como protagonistas y que se saldó con el diseñador como líder de la playa. Pues bien, el jinete iba a resistir de manera titánica y, ya superados los cinco minutos, obtenía el primer premio: un mensaje en la tablet de 'Supervivientes' «muy especial», como bien le informaba Laura Madrueño. Posteriormente, superaba también los diez minutos, lo que le otorgaba al concursante una cena «inolvidable con la mejor compañía».

El colaborador confesaba «no estar preparado» antes de empezar, un atisbo de los nervios que estaba atravesando sin ni siquiera haber empezado a girar la noria. Laura Madrueño recordaba a todos el problema de espalda que sufre actualmente el concursante y le tranquilizaba, señalándole que a la mínima avisase para que la noria se parase automáticamente. «¡Sí, vamos!», exclamaba Álvaro Muñoz Escassi ante el «¿estás listo?», de Laura Madrueño.

La noria comenzaba a girar y, con ella, el tiempo corría. Una noria que se paraba hasta en cuatro ocasiones para que el jinete se recolocase en una posición de más seguridad. A pesar de que, conforme el cronómetro avanzaba su curso, Escassi se mostraba cada vez más incómodo, este resistía y resistía.

La velocidad de la noria llegaba a su pico y Escassi se agarraba como un auténtico titán. Finalmente, el tiempo se cumplía y Álvaro Escassi conseguía superar la noria infernal, totalmente exhausto.

Reencuentro

Álvaro Muñoz Escassi ha recibido la visita de su hermano pequeño Gonzalo, después de haber superado los diez minutos en la noria infernal. Antes de verle, el colaborador confesaba no gustarle las sorpresas. Una barca se acercaba hasta la playa donde estaba Escassi junto a Laura Madrueño y Gonzalo, su hermano mayor, aparecía in fraganti por detrás. El concursante se quedaba sin palabras: el chute de energía a estas alturas del concurso era total. De hecho, no paraba de abrazarle una y otra vez.

«La última vez que cené con él me emborraché», contaba Escassi, bromeando. «Es el mejor», señalaba su hermano Gonzalo. Mientras tanto, Álvaro Escassi apenas podía articular palabra. «Esos abrazos que le has dado a tu hermano dicen mucho», confesaba Sandra Barneda. «Es mi hermano preferido», subrayaba la pareja de Sheila Casas. «Sé que tiene su mujer, trabajo... que es jodido y lo valoro mucho. No quería ver a nadie, pero me alegro de verlo», indicaba Escassi.

Grandes emociones

Pero sin duda, la sorpresa más grande para él desde que comenzó su aventura en los Cayos no había llegado todavía. Hasta que, finalmente, Sandra Barneda conectaba con Escassi irrumpiendo en el delicioso banquete que estaba degustando junto a su hermano para decirle que encendiese la tablet y mirase un mensaje muy especial que había recibido. En imagen, su pareja, Sheila Casas, dándole todo el apoyo, fuerza y cariño que en estos momentos tanto necesita el jinete.

«¡Mi amor! No te esperabas que fuera yo eh... te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verte», comenzaba diciendo una Sheila Casas que le daba la «enhorabuena por el concurso« a su novio, señalándole que «mejor no lo puede hacer».

«Eres un ejemplo de todo. Me da un gusto verte hacer las pruebas. ¡Eres un fiera! ¡Qué maravilla! Tengo muchas ganas de estar contigo, pasármelo bien, de reírme, de olerte y abrazarte... vamos, que tengo ganas de ti. Para mí eres el ganador. Te pienso muchísimo y tengo muchísimas ganas de verte», eran las palabras de una Sheila Casas.

«Te amo mucho mucho y te pienso todo el rato. Te estoy esperando... todo sigue igual, tal cual lo dejaste. ¡Aquí estoy esperándote y con muchas ganas de verte!», concluía la también colaboradora de Telecinco.