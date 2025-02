Álvaro Muñoz Escassi cuenta la verdad de su fuerte 'pelea' en Sevilla

El Norte Lunes, 10 de febrero 2025, 18:45 Comenta Compartir

La relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas podría no estar atravesando por un buen momento, según ha comentado María Patiño, en 'Ni que fuéramos'. Según la presentadora, el jinete y la hermana de Mario Casas estarían en un restaurante cercano a Santa Justa con un grupo de amigos cuando habría comenzado una acalorada discusión que habría acabado con Sheila encerrada en el baño del local. Muy enfadado, el ex de María José Suárez habría intentado abrir por la fuerza la puerta del servicio, rompiendo en su empeño un espejo y una lámpara reflejo del tenso momento que se vivió en el lugar.

Una información tras la que Escassi y su hija han reaparecido juntos y derrochando la misma complicidad que siempre, aclarando con naturalidad qué sucedió en realidad en el restaurante; algo que nada tiene que ver con lo que relató María Patiño.

«¿No me digas?», ha saltado el jinete sorprendido. «¡Ah! Porque se quedó encerrada en el baño, la pobre. Se quedó encerrada en el baño, la pobre y tuve que abrir la puerta, pobrecita mía», ha explicado, confirmando que aunque es cierto que se quedó con el pomo de la puerta en la mano, no fue por ningún altercado sino porque Sheila se quedó encerrada.

«Estuvimos en Sevilla, muy bien, todo fenomenal. No sé lo que han contado pero estamos muy bien, con esta mujer es imposible discutir. Está todo fenomenal», ha zanjado, revelando que están «más, más enamorados que siempre».

Además, Escassi también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que su ex Lara Dibildos mantuvo una relación 'secreta' durante más de un año con Iker Casillas cuando el exportero del Real Madrid estaría presuntamente casado con Sara Carbonero. Otra noticia que ha dejado 'fuera de juego' al andaluz: «Joder, me estás contando unas cosas, que yo no me entero de nada, tengo que ver más la tele», ha exclamado entre risas, asegurando que sea lo que sea «Iker es un fenómeno, le tengo mucho cariño y la verdad es que lo hace todo muy bien».

Minutos después de Álvaro, llegaba Sheila al restaurante en el que su novio iba a cocinar en directo y, sin disimular su sorpresa, ha negado que tuviesen una acalorada discusión como ha contado María Patiño: «No me he enterado de la noticia. Estuvimos en Sevilla, pero todo muy bien, no pasó nada. Es la primera noticia que tengo de esto», ha afirmado.