¿Quién es más alto Tom Cruise o Francisco Rivera?

Francisco Rivera en su sección 'Rivera y amigos' dentro del magazine 'Espejo público' además de entrevistar semanalmente a amigos muy populares, muestra vivencias y aspectos de su personalidad.

Durante esta semana, Óscar Higares ha hablado con Francisco Rivera y han contado diferentes anécdotas de sus vidas entre risas. Higares confesaba lo complicado que se lo han puesto en el mundo de la interpretación por considerarle un intruso al ser torero y desvelaba cómo, hace años, Demi Moore insistió en conocerle y en cenar con él.

Por su parte, el hijo de Paquirri, entre risas, confesaba a Susanna Griso que él había estado muy cerca de estrellas como Cameron Díaz, Liv Tyler y Tom Cruise quien le dijo que era un 'tío guapo'. El marido de Lourdes Montes ha recordado como el actor americano «llevaba tacones, no alzas sino unas botas con tacón» cuando le conoció, a pesar de lo cual él le superaba igualmente en estatura. Un comentario que ha desatado las risas en el plató 'Espejo público' porque Fran no destaca por su elevada estatura. A continuación, el diestro no ha dudado en asegurar entre risas que «no soy un tío alto pero tampoco lo he necesitado», haciendo referencia, indirectamente, a su legendario éxito entre el género femenino.