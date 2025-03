Almeida desvela algunos detalles de su bebé y su matrimonio con Teresa Urquijo

El Norte Martes, 4 de marzo 2025, 11:28 Comenta Compartir

José Luis Martínez-Almeida está esperando su primer hijo con Teresa Urquijo, cuando está a punto de cumplirse un año desde que se dieran el 'Sí, quiero'. El alcalde de Madrid, poco a poco, va desvelando algunos aspectos de su vida personal hasta ahora desconocida. Así, por ejemplo, en 'El programa de AR' ha admitido que quería tener una niña, pero que será un chico. Y no solo eso, sino que ya están pensando en cómo llamar a su bebé. «Todavía no tenemos el nombre pero de vez en cuando yo le digo Juliancito», ha dicho José Luis Martínez-Almeida.

«Por 'la araña', Julián Álvarez, y la ilusión que nos ha traído a los atléticos», ha añadido cuando Ana Rosa Quintana ha querido saber más. El futbolista argentino, de 25 años, fue responsable, por ejemplo, de la victoria del equipo rojiblanco contra el Athletic este mismo fin de semana. No es ningún secreto que Almeida es muy forofo del Atlético de Madrid, y tiene muy buena relación con el presidente del club, Enrique Cerezo, con quien ha sido visto en el palco y también cenando en alguna que otra ocasión.

Sin embargo, su mujer, Teresa Urquijo es seguidora del equipo rival: el Real Madrid. Por lo tanto, a lo mejor Julián no es la primera preferencia como nombre para el pequeño. «La madre es madridista. Lo voy a tener muy complicado», ha admitido Almeida con sentido del humor. Aunque si algo tiene claro es que el pequeño será colchonero, pase lo que pase: «Ya he dicho que si no es de Atleti, no es mío. Así que no hay discusión, puede que me arrepienta, pero si no es del Atleti, algo fue mal», comentó en febrero.

En 'El programa de Ana Rosa' este lunes ha confirmado que el bebé tampoco heredará el nombre de su padre, una tradición bastante arraigada. Y el motivo lo ha dejado claro el alcalde: «A la madre, Teresa, no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me cabe ninguna duda».