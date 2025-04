Alma Bollo ingresa en una hospital de urgencia

El Norte Martes, 29 de abril 2025, 12:33 Comenta Compartir

Alma Cortés Bollo ha compartido en sus redes sociales que ha tenido que ser ingresada de urgencia debido a un fuerte dolor de oído. La hija de Raquel Bollo ha mostrado varias imágenes desde el hospital, además de explicar el complicado proceso de salud que atraviesa. «Un pequeño resumen de mi finde. Me he visto en otras mejores», escribió Alma en su primera historia de Instagram, acompañando la publicación con cuatro fotografías en las que aparece recostada en una silla con una vía intravenosa.

La exconcursante de 'Supervivientes' comentó que todo comenzó el jueves por la noche, cuando acudió por primera vez a urgencias debido a un dolor muy fuerte en el oído que incluso le provocó la pérdida del equilibrio. «Pudieron mirarme poco ya que el dolor era insoportable, pero por lo que pudieron ver, me diagnosticaron NEURALGIA. Me pusieron tratamiento intravenoso y después tratamiento para casa», explicó.

A pesar de ello, su estado de salud empeoró. Al regresar a casa, Alma tuvo fiebre alta y un dolor aún más intenso, motivo por el cual decidió volver a urgencias el domingo. «Hoy he decidido volver. Me han visto de nuevo y me dejan aquí para controlarme los dolores. Mañana me mandan para pruebas y revisión con el otorrino, así que, hasta nueva orden, aquí estaremos», comentó.

Ante la preocupación de sus seguidores, Alma aseguró que, a pesar de sus fuertes dolores, su problema de salud no es grave. «Yo estoy bien, ya que no es algo gravísimo, pero sí muy doloroso y desagradable, además de tener la sensación de 'estar drogada' todo el rato, ya que la medicación que tomo es bastante fuerte», aseguró.

En medio de este delicado momento, la joven de 25 años se dirigió directamente a sus seguidores: «Pero eso sí, yo siempre al pie del cañón, he seguido todo el finde con mi contenido normal para ofreceros lo mejor y así seguiré haciendo. Así que me merezco más que nunca que me deis mucho amor a todo lo que enseñe», escribió.

Esta no ha sido la primera vez que Alma atraviesa por un problema de salud. Tras dar a luz a su segundo hijo en agosto pasado, la joven pasó por baches de salud, incluyendo fuertes dolores de espalda. De momento, Cortés Bollo permanecerá ingresada bajo supervisión médica hasta que se determinen los próximos pasos de su tratamiento.

