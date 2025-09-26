El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Princesa Alexia de Holanda, en una imagen de archivo. EFE

Alexia de Holanda, pillada con el rapero Antoon

El encuentro entre la princesa de 20 años y el artista, uno de los nombres más influyentes de la música urbana en Países Bajos, fue destapado por la revista 'Privé'

El Norte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:31

La Princesa Alexia de Holanda, segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima, ha sido vista en compañía del rapero Antoon, uno de los artistas más exitosos de dicho país, según ha desvelado la revista 'Privé'. La joven fue fotografiada en una terraza de La Haya en actitud cercana con el cantante, cuyo nombre real es Valentijn Verkerk.

La información ha generado un auténtico revuelo en la prensa holandesa. Según el citado medio, Alexia se encontraba con una amiga cuando un Range Rover azul se detuvo frente al local. De él descendió Antoon, que se unió a las jóvenes en la mesa. Tras compartir risas y confidencias, la princesa y el rapero abandonaron juntos el lugar en el vehículo del artista.

Evert Santegoeds, director del citaod medio, confirmó la cercanía entre ambos: «Se conocen muy bien e interactúan con frecuencia. Algo bonito está naciendo entre ellos», declaró. Sin embargo, las imágenes del encuentro no podrán publicarse debido a la estricta normativa que protege la privacidad de la Familia Real neerlandesa.

Referente de la música urbana

Sobre Antoon se sabe que es considerado como un referente de la música urbana en Países Bajos. Se formó en la Herman Brood Academie, institución que también ha impulsado a otros grandes talentos neerlandeses. Su gran salto llegó en 2020, cuando su tema 'Hyperventilatie' se hizo viral en TikTok. Desde entonces ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales.

La cita se produjo apenas unos días después del Prinsjesdag, la ceremonia anual que inaugura el curso parlamentario en Países Bajos y que reunió a toda la Familia Real en La Haya. Mientras su hermana mayor, la Princesa Amalia, acaparaba focos en Nueva York con su debut internacional junto a la Reina Máxima en la Asamblea General de la ONU, Alexia ha sido noticia en un terreno muy diferente: el sentimental.

La princesa reside actualmente en Londres, donde estudia Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la prestigiosa University College London, una carrera de tres años cuyo coste ronda los 11.000 euros anuales. Su vida académica transcurre con discreción, aunque su reciente escapada a casa ha dado pie al que ya se considera el romance más sonado de la monarquía neerlandesa.

