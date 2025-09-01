Álex García recuerda a Verónica Echegui en su carta más emotiva El actor ha compartido, a trav és de El País, lo mucho que ha significado para ella y lo mucho que la echa de menos

EL Norte Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Álex García, pareja de Verónica Echegui durante 13 años, ha querido compartir con el público una emotiva carta a través de 'El País' en la que ha expresado lo mucho que ha significado para ella y lo mucho que la echan de menos desde su desaparición.

«Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor», expresa el actor en su particular despedida. En cuanto a su faceta como actriz, Álex también ha querido resaltar lo mucho que ha significado para la profesión por su enorme versatilidad y capacidad de trasmitir al espectador con unos personajes que han marcado la historia del cine de nuestro país: «Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta, a veces tan dual... Por eso tus personajes son universales».

Emocionado y muy agradecido por lo que Verónica supuso en su vida y lo mucho que le enseñó, Álex recuerda: «Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre».

Álex, ademas, le promete al que ha sido el gran amor de su vida: «A la mañana siguiente preguntamos qué significaba 'fara fricka'. Sin miedo, significaba. Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor».

Temas

El Pais