Alba Carrillo sigue enviando recados a Feliciano López Alba Carrillo. / Instagram La modelo se ha vuelto a acordar de su ex dos años después de su ruptura EL NORTE Lunes, 25 junio 2018, 13:28

Alba Carrillo y Feliciano López estuvieron casados once meses, el mismo tiempo que duró su proceso de divorcio. Aunque, en este último caso a la expareja les haya parecido una eternidad, según recuerda ABC.

Pero ahora, los dos han podido recompensar su vida sentimental, Alba Carrillo junto a David Vallespín, ingeniero aeronáutico, y el tenista toledano con la modelo Sandra Gago. A pesar de ello, Carrillo no acaba de olvidar, ni perdonar a su ex como lo ha demostrado en varias ocasiones. La última vez, cuando le advirtió a su actual pareja que «cuando vengas llorando te abrazaré, que vas a llorar». «Pobrecita, si es que la va a engañar».

Ahora ha vuelto a enviarle un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Ha publicado una imagen en la que aparece caminando de espaldas y con un sombrerito a modo de despedida, con el texto: «Y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa #FELIZConmayusculas».

Este recado ha llegado después de que manifestara en las redes sociales, lo bien que se siente con Vallespín con quien acudió el pasado fin de semana a una boda de los mejores amigos de la modelo, Nacho y Elsa. Para la ocasión, Alba optó por un vestido en tonos flúor (morado, rosa, amarillo...), con escote asimétrico y gran volante en el escote y en el bajo, que acompañó de unos zapatos naranjas y una cartera en color morado. Escribió un texto en el que reconocía su amistad con el novio: «En su hombro lloré mi primer desamor, me ayudaba con las matemáticas en la mesa camilla de sus padres (…) Siempre presente en mi vida, igual que Elsa, desde que se conocieron. Me acompañó en el hospital al nacer mi hijo, estuvieron en su bautizo, en mi boda… en los días más importantes y también en los días normales, los de vaquero y moño» y concluía: «Me prometí que no iría a más bodas, incluida la mía, si no estaba convencida de que eran de verdad. Vengo a acompañaros convencida y a desearos todo lo mejor, que mantengáis lo que ya tenéis. Os quiero».