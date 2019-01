Alba Carrillo de Feliciano López: «Le tengo mucho asco» «No le puedo desear nada bueno, no tengo esa capacidad de perdón» EL NORTE Jueves, 24 enero 2019, 12:47

Alba Carrillo ha vuelto a la carga. «Fonsi me acaba de contar que sabe todo lo que he firmado en el acuerdo de divorcio con Feliciano. Feli le ha dado hasta las cantidades, algo que no podía contar y que no sabe ni mi familia. Sigue empeñado en conseguir la custodia total. Fonsi no sabía el dinero que yo tenía, ni el que gano, pero ahora sabe lo que me ha dado ese señor. Quiere asfixiarme económicamente. Cuando me llegó la demanda, se me cayó la vida. Él era mi familia, no le veía mala persona», ha dicho.

Con respecto al proceso judicial que ha tenido con el tenista, la modelo se muestra tajante: «Si te casas en gananciales, ese tiempo hay que liquidarlo, es un tema legal, no es que yo ponga un precio a mi matrimonio. Me mandó a la calle y tengo imágenes que no se me van a olvidar. Todo lo que le pueda sacar, se lo voy a sacar. Una mujer humillada es lo más peligroso que hay», explicó respondiendo a todos lo que la acusan de hacer negocio con su matrimonio.

Al ser preguntada por la futura boda del tenista, Alba arremete contra la pareja: «Me sentó fatal porque no quiero ver noticias buenas sobre una persona que me ha hecho tanto daño. No le puedo desear nada bueno, no tengo esa capacidad de perdón. Le tengo mucho asco, me da mucha rabia. Ahora se va a casar con esa pobre niña, la veo como a Bambi. Lo que me gusta es ver que pierde, que sufre y le va mal. A lo mejor este hoyo en el que se está metiendo va a ser su propio castigo, No confío en que sea feliz con esta chica, creo que se casa para blanquear la imagen», y se ha dirigido directamente a Sandra Gago al decir: «Le diría que no ceda en nada. Conmigo lo intentaron pero no cedí».