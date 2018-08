Alba Carrillo abandona la tele llorando Alba Carrillo. / Instagram La modelo estaba participando en el programa 'Ya es mediodía' y tras ver un vídeo abandonó el plató EL NORTE Viernes, 24 agosto 2018, 11:56

Alba Carrillo está pasando por momentos delicados desde que decidiera poner punto y final a su relación con David Vallespín. Además, a este triste capítulo hay que sumar su duro enfrentamiento con su expareja y padre de su hijo, Fonsi Nieto quien ha tomado nuevas medidas legales contra ella, tras las últimas declaraciones de la modelo.

Las críticas de Laura Matamoros ha propiciado que Alba se enfadara con quien fue su amiga en 'Supervvientes', hasta el punto que ha amenazado a la hija de Kiko Matamoros con airear temas que Laura le habría confesado en la isla. Laura rápidamente se ha dirigido a ella para decirle que ella también puede hablar.

Pero no acaban aquí las desdichas para la ex de Feliciano López, un nuevo vídeo en 'Ya es mediodía' ha provocado que Carrillo decidiese abandonar llorando el plató del programa en el que colabora. La grabación de su pelea pública con Fiona Ferrer y la posterior queja de Pelayo Díaz contra Alba Carrillo ha terminado con su paciencia de la modelo que no ha dudado en disculparse con la audiencia por su comportamiento esta mañana: «Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla. No era mi intención , lo único que pretendía era no llorar , de nuevo, en público... Con la mayor de mis sonrisas , os pido disculpas. Eso es lo que os merecéis recibir ...alegría y buena energía».