Aitana habla de sus desconocidos problemas de salud mental en 'La Revuelta'

Jueves, 20 de febrero 2025

Aitana sigue escalando en su camino hacia el éxito y la popularidad, aunque ayer no fue al programa para hablar precisamente de ello, sino del próximo estreno en Netflix de su propia docuserie, 'Metamorfosis'. La intérprete de 'Mon Amour' se abre en canal en el documental acerca de temas que suele mantener en su privacidad, como el miedo a la muerte o su hasta ahora desconocida lucha contra la depresión.

Para promocionar la serie, Aitana ha acudido a'La Revuelta' para conversar con su buen amigo David Broncano, a quien le regaló una taza con el mensaje: 'Para que te acuerdes de tu amiga Aitana'. «Somos amigos, pero es un pesado. No nos vemos casi nunca. Le escribo para quedar y nunca puede... Venimos a echar cosas en cara», bromeó la invitada.

Durante su paso por el programa no faltaron las risas, el buen rollo e incluso las confidencias sobre su situación sentimental. «Estoy acostumbrada a que me echen novio y hay cosas que son reales».

Su lucha contra la depresión

Este miércoles 19 de febrero la que es según Broncano «una de las mayores estrellas de la música en español actualmente» también se llevó todos los aplausos al visibilizar la salud mental a través de su propia experiencia.

En relación al documental, la artista habló de su lucha contra la depresión y de cómo el año pasado empieza «un poco mal y termina fatal». «La realidad de mi vida es que yo poco me puedo quejar. Pero es verdad que a veces no sabes muy bien por qué te levantas triste todos los días y estás llorando todo el tiempo. Vas al psiquiatra y te dice 'pues tienes depresión', y eso es lo que me pasó», se sinceró.

Pero además, reveló que sufre otro problema de salud mental. «Soy hipocondriaca, nivel extremo máximo, cosa que no sabía antes. Me lo estoy tratando ahora. En el docu me di cuenta de que se me estaba yendo la pinza y no era consciente», confesó. «Empecé a darme cuenta de que no era normal toda la cantidad de enfermedades que yo pensaba que tenía. Lo he hablado en terapia. He llegado a estar cenando con mi familia y pensar 'esta es la última cena con mi familia'».