Aitana desvela cómo comenzó su relación con Plex
La cantante, en una entrevista a Ibai Llanos, ha querido dejar claro que ella fue la que primero se dirigió a su novio: «Le escribí yo...Le hablé para invitarle a mi premiere. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero»
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:44
Aitana y Plex pasar por uno de sus mejores momento, como ya lo dejaron de manifiesto durante la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025. En la alfombra roja, la artista reiteró que estaba feliz junto a su pareja: «Estoy enamorada, sí. Y esto no me lo habíais escuchado decir nunca. Me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo, me completa, y es distinto», dijo, dejando claro que eso no significaba que no se hubiese enamorado también de sus otras relaciones pasadas. «Ni muchísimo menos quiero decir que antes no estuviese enamorada. Simplemente que cuando vas creciendo y vas madurando sientes el amor de otra forma», quiso matizar.
Aitana le dedicó su primer Latin Grammy a Plex: «Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón», dijo utilizando el nombre real del streamer. Seis días después, él hizo lo mismo al recibir su galardón en los Premios GQ Men of the Year 2025. «Quiero agradecérselo a mi novia», dijo.
Ahora, Aitana ha concedido una entrevista a Ibai Llanos en la que se ha sincerado sobre cómo fueron sus comienzos. «Le escribí yo. No le contesté a una historia. Le hablé para invitarle a mi premiere. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero», confesó la cantante dejando claro que fue ella la que se acercó al influencer y no al revés, como pensaba todo el mundo.
Al parecer, la conoció a su gran amor tras una etapa de introspección personal: «Después de estar casi un año soltera, me inventaban un novio nuevo cada mes. Cuando empecé mi relación con Dani, decían: 'Si no ha estado ni dos meses sola', y yo pensaba: '¿Tú qué sabrás? ¿Y qué más te da?», manifestó.
La artista reflexionó sobre cómo vivía el amor en el pasado y cómo lo entendía ahora: «Yo sí me di un espacio real para entenderme un poco y ver qué me pasaba. Cometí errores, fui y volví, pero cuando conocí a Dani sentí que era diferente: él me elige y yo lo elijo. Estaba en un proceso de madurez emocional, y esta vez no fue porque no quisiera estar sola, sino porque me he enamorado de verdad. Esta persona me da todo, me completa, y es distinto».