Aimee Lou responde a las críticas sobre sus dientes

La actriz Aimee Lou, que se hizo popular por su participación en series como 'Sex Education' y 'The White Lotus', ha hablado sobre las burlas sobre su físico que le ha perseguido durante toda su carrera. «Lo único que hago es reírme de mí misma. Incluso de la forma en que los fans hablan de mí y de mis dientes (que no llevo carillas ni bótox). Me da un toque de rebeldía», ha explicado en una entrevista al 'The Hollywood Reporter'. En estas declaraciones, la actriz también afirmó que participar en la serie 'The White Lotus', era una gran ilusión para ella, ya que desde 2021 estaba «obsesionada por completo».

Trabajar con estrellas de Hollywood cambió totalmente la manera en la que tenía de ver su carrera, adquiriendo una mentalidad mucho más ambiciosa. «Estos actores viven en Hollywood. Yo vivo en mi pequeño piso en el sureste de Londres, y tengo una sensibilidad tan británica que no sabía cómo manejarme estando rodeada de tanta gente tan presuntuosa y segura de sí misma», explicó.

Seguridad y confianza

Toda esta seguridad en sí misma, le hizo capaz de contestar a las preguntas que le suelen hacer en numerosas entrevistas desde que se hizo famosa en 'Sex Education'. La británica lleva recibiendo comentarios negativos y burlas por redes sociales sobre sus dientes mucho tiempo, algo que ha conseguido trabajar y hablar de ello con seguridad: «Pasé gran parte de mi vida preocupándome por ser rara y ahora me estoy dando cuenta de que podría ser mi super poder».

