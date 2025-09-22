Adara Molinero toma una decisión definitiva sobre su continuidad en 'Supervivientes All Stars'

El Norte Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:46 Comenta Compartir

Adara Molinero decide continuar en 'Supervivientes All Stars' tras su protocolo de abandono: «Me he caído y me he vuelto a levantar»

Adara Molinero, tras activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras', tenía dos opciones continuar o marcharse. El momento de decirlo se produjo el pasado domingo durante la gala del reality. La presentador le preguntaba a la concursante qué tal se encuentra y esta se ha sincerado: «Estoy». Ante la pregunta de la presentadora sobre si se ha planteado abandonar el reality, esta ha subrayado que «sí», lo que ha disparado todas las alertas ya desde el comienzo de la gala, desatando todo tipo de especulaciones. Posteriormente, ha matizado que se encuentra «desubicada, descolocada y débil»: «Esto triplica todo lo esperado. Es muchísimo peor y muy duro. Desde casa no se puede llegar a ver la dureza. Es desesperante».

Instantes antes de la decisión, Adara Molinero se ha derrumbado al ver la secuencia completa de cómo ocurrió todo en la playa cuando activó el protocolo de abandono: «Llegamos y nos habían quitado todo lo que habíamos ganado a base de pruebas. Toda nuestra ropa estaba mojada. Venía de salvarme con mi madre, me tuve que meter en el mar calada hasta arriba, nos empezó a caer la lluvia... hasta que no lo vives no eres consciente. No puedo ni escucharme, no me gusta».

A su vez, ha confesado con la voz entrecortada que su vaso ya se empezó a llenar en la gala con todas las discusiones que protagonizó: «Quería escapar y no sabía cómo. Quería huir y no veía escapatoria. Estaba súper desbordada y todo empezó a pasar muy rápido», ha dicho ante una Sandra Barneda que ha reconocido que «nunca la había visto así».

Decisión definitiva

Finalmente, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con Adara Molinero y, tras recomendarla que se lo pensara todo bien y valorase todas las razones que hicieron que activase el protocolo de abandono, ha querido señalar unas palabras de manera directa y sincera: «En este programa no se ve lo duro ni las circunstancias en las que estáis. Pero esto es 'All Stars', es otra liga».

Tras estas primeras palabras, la presentadora ha querido matizar que todos los concursantes que han ido a Honduras han sido «elegidos entre muchos»: «Sois los mejores, tenéis que ser valientes y aguantar en circunstancias que otros no aguantarían. Adara, a ti te han dado la tercera oportunidad. Solo quiero decirte que, cuando nos vimos en Vitoria, me dijiste que no aguantar en la primera edición de 'All Stars' te dolió muchísimo. Quiero que te lo pienses bien», ha añadido una presentadora que le pedía a Adara que si tomaba la decisión de continuar quería que demostrara que es 'All Star'.

Por último, Sandra Barneda le ha hecho la pregunta de manera oficial: «¿Quieres seguir en 'Supervivientes All Stars'?». La concursante, tras unos segundos de infarto, ha respondido que «sí»: «Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir».