'Ábalos' comparte la receta de su ensalada 'capreso' Raúl Pérez se mete en la piel del exministro socialista para mostrar el paso a paso de una sencilla receta «muy saludable»

El Norte Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:43

Raúl Pérez se ha convertido en José Luis Ábalos en 'El Intermedio' y se ha puesto el delantal para mostrar cómo elaborar una receta en directo. 'Ábalos' anuncia que va a hacer una receta «saludable de verdad»: una ensalada 'capreso'.

«La llamo así porque la receta me la pasó Cerdán», cuenta, «dice que combina muy bien con un plato de celda agridulce». 'Ábalos' indica que lo primero es «hacer lo mismo que Sánchez con mi caso: lavarse las manos».

En el plato pone «un buen lecho de lechuga». El 'exsocialista' indica que si no disponemos de esta hortaliza, se puede sustituir por un billete de 100 euros. «Le da el mismo gusto», afirma.

Sobre la lechuga, se ponen unos tomates cherry. «Me encanta el tomate, los cherry para la ensalada y el Orlando para la camiseta», confiesa. Después, aliña su ensalada con pimienta y un chorro de aceite.

«Cuidado no os paséis, podéis acabar pringados hasta las cejas, como yo», explica. «Para terminar, un poquito de lo que me dijo a mí el PSOE: 'sal'», concluye.