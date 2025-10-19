Laura Negro Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La Feria Inmobiliaria de Valladolid (FIVA) bajó este domingo el telón de su última edición con un balance inmejorable: gran afluencia de público, operaciones cerradas y muchos potenciales clientes y contactos de interés. Durante tres jornadas, la Cúpula del Milenio reunió a muchos cientos de visitantes y a quince empresas del sector que mostraron más de cuarenta promociones de vivienda en Valladolid y su alfoz.

Organizada por El Norte de Castilla, con la colaboración de Abanca y el Ayuntamiento de Valladolid, FIVA volvió a demostrar por qué se ha consolidado como el gran escaparate del sector en la región. Familias, parejas jóvenes e inversores recorrieron los stands comparando precios, planos y condiciones de financiación en busca de su próxima vivienda o de una oportunidad de inversión.

La feria contó con la participación de 15 promotoras del sector: JBR Inmobiliaria, IGD Royal Home, Profal, Pavalgan, Inbisa, Engel & Völkers, Raimconsa, Cavidel, Metro Inmobiliaria, Norforest, Vallenova, Ker 2000, Valdavia Aurum Homes, Litia Legal y Real Estate Vision, que han llevado a la Cúpula del Milenio una oferta amplia y variada que abarcaba desde viviendas eficientes en la capital, locales reconvertidos en vivienda, plazas de garaje y chalés en el alfoz, además de asesoramiento legal y financiero. «En FIVA, el producto más demandado son las viviendas de dos o tres dormitorios y en torno a 250.000-320.000 euros. El siguiente producto en importancia es el de la primera vivienda. Al subir tanto los alquileres y bajar la cuota hipotecaria, eso anima a muchos jóvenes a inclinarse por la compra. En España el 80% de los hogares son en propiedad, mientras que sólo el 20% son en alquiler. En el resto de Europa ocurre al contrario», indica Gonzalo Jolín de Engel & Völkers. «En la feria hemos realizado reservas y tenemos unos 200 potenciales clientes interesados en compra, con los que contactaremos a lo largo de esta semana», prosigue.

Los profesionales coinciden en destacar el dinamismo del mercado. Para Sergio Ruiz de Gauna, de Ker 2000, FIVA «es el mejor reflejo del momento que vive el sector inmobiliario. Hay una gran demanda y una oferte que cumple parte del abanico de esa demanda. Es un gran momento para la compra», animaba. Por su parte, Juan Luis Blanco, de Vallenova, incidía en que «el mercado está muy activo y eso se ha notado en FIVA, que ha sido un éxito. El interés ha sido enorme y eso se ha traducido en varias reservas de nuestra promoción Mirapinos y de nuestros proyectos de unifamiliares en Arroyo y La Cistérniga. En Valladolid ahora mismo hay unas 50 promociones activas de obra nueva, y para la población que tenemos, se necesitaría tener más producto en el mercado».

Otro de los puntos fuertes de esta feria es que también se contaba con asesoramiento legal para atender aquellas consultas de potenciales compradores de vivienda y de firmantes de hipoteca. «El público ha venido a resolver sus dudas. La mayor parte de las consultas han sido sobre los requisitos que se deben cumplir a la hora de solicitar una hipoteca y si es mejor comprar o alquilar. La tributación de la compra-venta también es un tema que genera grandes dudas en el público», comentaba Irene Pradera, de Litia Legal.

Con su cierre este domingo, FIVA 2025 deja una claro que el sector inmobiliario vallisoletano vive un momento de fuerza y confianza. Y, como coinciden los promotores, ahora llega el turno de transformar el interés en decisiones.