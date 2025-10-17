Laura Negro Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

El sonido de folletos y planos al desplegarse y los apretones de mano, marcaron ayer viernes el ritmo de FIVA 2025, la Feria Inmobiliaria de Valladolid, que abrió sus puertas con una respuesta de público que superó las expectativas. Desde el primer momento, el recinto se llenó de visitantes interesados en conocer las decenas de promociones de vivienda nueva que se presentan este fin de semana en la gran cita de la vivienda, organizada por El Norte de Castilla con la colaboración de Abanca y el Ayuntamiento de Valladolid.

Los stands, bien provistos de planos, folletos y pantallas, se convirtieron en punto de encuentro entre quienes buscan su primera casa, familias que necesitan más espacio o inversores ávidos de interesantes oportunidades. Es el caso de Almudena Bernabé y Enrique Hontiyuelo, una pareja joven que acudió a FIVA con la ilusión de comprar su primera vivienda. «Estamos de alquiler y queremos comprar. Nos interesa la zona de las facultades, pero tras preguntar en varios stands ahora barajamos otras posibilidades. En la feria hemos descubierto promotoras que no conocíamos y ver los planos aquí, resulta muy cómodo», señalaban.

Muy atentos a todas las ofertas estaban también Julián López y Elena Gómez, que buscaban un piso para su hija. «Ella tiene muy claro que quiere comprar en la zona de las facultades o en Santos Pilarica. A ver si en FIVA encontramos la casa idónea», comentaban.

La feria cuenta con la participación de 15 promotoras del sector: JBR Inmobiliaria, IGD Royal Home, Profal, Pavalgan, Inbisa, Engel & Völkers, Raimconsa, Cavidel, Metro Inmobiliaria, Norforest, Vallenova, Ker 2000, Valdavia Aurum Homes, Litia Legal y Real Estate Vision, que han llevado a la Cúpula del Milenio una oferta amplia y variada que abarca desde viviendas eficientes en la capital, locales reconvertidos en vivienda, plazas de garaje y chalés en el alfoz, además de asesoramiento legal y financiero.

FIVA se ha convertido en un escaparate de referencia donde se percibe el buen momento que atraviesa el mercado inmobiliario vallisoletano, impulsado por la obra nueva y por el interés creciente de compradores que valoran la calidad de vida de la ciudad. Los expositores coinciden en que las operaciones se cierran cada vez más rápido y que el visitante llega más y mejor informado que nunca. «El mercado está en plena ebullición. Hay muchísima demanda y la oferta es amplia y variada. Ahora mismo, el precio del metro cuadrado en Valladolid está por debajo de los 1.900 euros, cuando el tope estuvo en 2.170 en el año 2007», explica Gonzalo Jolín, de Engel & Völkers. «El cliente acude con mucha información y con todas las opciones disponibles en el mercado bien estudiadas. Eso siempre es interesante», añadía Juan Carlos Álvarez de Pavalgán.

Muchos también coincidían en que Valladolid está acaparando el interés de un buen número de compradores de Madrid. «Nuestra ciudad ofrece grandes posibilidades de teletrabajo gracias al AVE y los precios son buenísimos, por eso, muchos madrileños están optando por comprar su vivienda en Valladolid. Además, los tipos de interés también acompañan», señalaba Mario Villa de Cavidel.

La firma de las primeras reservas

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, acudió a inaugurar la feria y recorrió uno a uno los stands de las empresas participantes. Al término de su visita, valoró de forma muy positiva el ambiente de la primera jornada. «Se respira una sensación de optimismo y de interés», afirmó. «Acabo de salir y en algunas inmobiliarias me han confirmado que ya se ha cerrado alguna venta. Todo el mundo está encantado, y eso es una magnífica señal».

El edil destacó además la diversidad de la oferta y el interés tanto de vallisoletanos como de visitantes de fuera de la ciudad. «La oferta está repartida por toda Valladolid, con opciones para cualquier comprador que busque vivienda. Seguro que aquí cada uno puede encontrar aquello que se acomode a sus necesidades», subrayó y concluyó animando al sector a mantener el ritmo. «En FIVA hay viviendas a medida, optimismo y ánimo para que Valladolid siga siendo una ciudad pujante».

Financiación y asesoramiento personalizado

Las entidades financieras también han contado con presencia en esta feria. Abanca, colaborador principal del evento, ofrece asesoramiento técnico y condiciones especiales de financiación para quienes formalicen su compra durante este fin de semana. Su director territorial en Castilla y León, Asturias y Cantabria, Marcos Lomas, destacó el papel clave de la banca en el desarrollo del sector. «Estamos viviendo un momento buenísimo en el mercado inmobiliario», explicó. «Como entidad financiera, queremos ayudar a las familias a comprarse su vivienda, que suele ser la inversión más importante de su vida. Pero también estamos al lado del promotor, financiando muchos proyectos de obra nueva. Es un negocio que llevamos mucho tiempo haciendo y creemos que lo hacemos muy bien. Es fundamental apoyar tanto al promotor que lanza un proyecto como a la familia que busca una financiación adecuada», señaló.

Respecto a la financiación a la hora de comprar una vivienda, planteó múltiples alternativas. «Hay ayudas de la Junta de Castilla y León, del ICO y opciones de financiación libre. Es difícil que una familia no encuentre una solución para acceder a su casa. Seguro que encontramos la manera de que puedan cumplir su sueño de comprarse una vivienda», indicó.

FIVA es ya una cita imprescindible para aquellos que buscan vivienda en Valladolid. Continuará hoy sábado de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas, y el domingo en horario de mañana, de 11:00 a 14:30 horas.