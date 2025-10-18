Laura Negro Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 22:33 Comenta Compartir

La Feria Inmobiliaria de Valladolid (FIVA) ha vuelto a demostrar por qué se ha consolidado como la gran cita del sector en Castilla y León. Bajo la Cúpula del Milenio y con un ambiente inmejorable, la edición de 2025 se está caracterizando por el dinamismo, optimismo y un flujo constante de visitantes que confirma el excelente momento que vive el mercado.

Organizada por El Norte de Castilla en colaboración con Abanca y el Ayuntamiento de Valladolid, FIVA ofrece en esta nueva edición, más de 40 promociones de vivienda nueva a través de 15 empresas con una sólida trayectoria en el sector: JBR Inmobiliaria, IGD Royal Home, Profal, Pavalgan, Inbisa, Engel & Völkers, Raimconsa, Cavidel, Metro Inmobiliaria, Norforest, Vallenova, Ker 2000, Valdavia Aurum Homes, Litia Legal y Real Estate Vision.

La jornada del sábado destacó por la gran afluencia de público interesado en comprar vivienda. A. Barrio

El ambiente entre los expositores no deja lugar a dudas: el interés del público es real y el mercado se mueve. «Estamos en un momento extraordinario. La demanda es muy elevada y se nota un gran interés», explicaba Mercedes Bustos, de Valdavia Aurum Homes. «En las dos primeras jornadas ha habido muchísima afluencia y hemos firmado varias reservas que formalizaremos en los próximos días», añadía Luis González, de Metro Inmobiliaria.

Familias, jóvenes parejas y también muchos inversores se detienen en cada stand, comparan precios, revisan planos y consultan condiciones de financiación. La tendencia es clara: el comprador actual llega más informado que nunca. «El cliente sabe muy bien lo que quiere y es más exigente con los acabados. Eso nos obliga a esmerarnos más, si cabe, para cumplir todas sus expectativas», comenta José Antonio Cobo, de Norforest, que destaca además el papel de la feria como punto de encuentro directo entre promotor y comprador. «Los clientes son conscientes de que el producto tarda poco en venderse. Ese gran movimiento que hay en el mercado les está obligando a tomar decisiones más ágiles antes de que se agote el producto, tanto de obra nueva como en segunda mano», dice Sergio Ruiz de Gauna, de Ker 2000. «Hay mucho interés en pisos y también en chalets. En general, hay mucha sensibilidad al precio. Hay mercado para todas las necesidades y la gente se está yendo encantada de FIVA», añade Francisco Capellán, de Real Estate Vision.

FIVA, un escaparate en expansión

El éxito de FIVA radica en su capacidad para reunir en un mismo espacio la oferta más amplia y variada del mercado inmobiliario vallisoletano. Desde promociones en El Peral, Villa del Prado o Santos Pilarica, hasta viviendas en el centro urbano o en municipios del alfoz, el abanico de posibilidades es enorme. «En Valladolid hay una alta demanda de vivienda de calidad, eso nos hace seguir invirtiendo en más suelo en Valladolid y en el alfoz. Seguiremos sacando interesantes proyectos en los próximos años, como por ejemplo en la zona de Villas Norte», apunta desde Profal, Cristóbal Autrán.

Los datos del mercado acompañan al optimismo. Las inmobiliarias coinciden en que el sector atraviesa un momento de bonanza, con una demanda al alza y un comprador que busca calidad, eficiencia energética y buena ubicación. «Venimos buscando un piso, de tres o cuatro dormitorios y, a ser posible, cerca del centro. Hemos visitado alguno, pero no llegamos a encontrar lo que queremos, por eso hemos venido a FIVA», comentan Angela de la Cruz y Daniel Azuara, visitantes de la feria. «Hasta ahora estábamos de alquiler, pero nos hemos decidido a comprar. Nos gusta la zona de Arroyo de la Encomienda, que está creciendo muchísimo. Hemos visto alguna promoción que nos ha interesado y tomaremos una decisión con lo que ya hemos visto», subraya Francisco Javier de Castro, otro de los potenciales clientes de FIVA.

Variedad en la oferta

La oferta, además, se diversifica cada vez más. Junto a los tradicionales pisos, chalets y adosados, hay empresas que apuestan por ofrecer en FIVA otro tipo de productos, como locales reconvertidos en vivienda, modernísimas promociones de plazas de garaje en el entorno del Paseo de Zorrilla, o incluso viviendas en la costa, concretamente en Oropesa del Mar, pensadas tanto para segunda residencia como para inversión, que «se están vendiendo muchísimo», informa Javier Blanco, de JBR Inmobiliaria, cuyo stand tuvo un atractivo a mayores, un simpático robot, llamado JBR 3000 que saludaba a todos los visitantes. «Ha venido del futuro para vender sueños e ilusiones. A la gente le está encantando», añade Blanco.

En definitiva, FIVA 2025 deja claro el buen momento del sector inmobiliario en Valladolid y se reafirma como el mejor escaparate para encontrar la casa soñada. Mañana domingo esta gran feria permanecerá abierta de 11:00 a 14:30 horas para seguir atendiendo a los potenciales compradores de viviendas en Valladolid.