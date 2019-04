Vox irrumpe en el Congreso a costa del hundimiento del PP El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en la plaza de Colón. / AFP «¡La resistencia ya está dentro del Congreso!», celebra Javier Ortega Smith, secretario general de la formación MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Domingo, 28 abril 2019, 22:43

España ya no es un país diferente en Europa. La ultraderecha ha irrumpido en el Congreso de los Diputados al igual que lo hiciera en los últimos años en Francia, Italia, Países Bajos o Austria. Sin embargo, y aunque partían de cero -no obtuvieron ningún escaño en las dos tentativas anteriores en las generales-, las encuestas de los últimos días parecían dar a Vox más poder. Un detalle que no parece importar a su secretario general, Javier Ortega Smith, que ha celebrado el resultado parcial en la Plaza de Colón e Madrid, donde se concentran sus fieles.

«¡La resistencia ya está dentro del Congreso! Los españoles que han estado silenciado van a tener voz en el Congreso», gritaba un eufórico Ortega Smith. «Nuestros diputados van a ser la única oposición ante la dictadura de lo políticamente correcto! Aunque parezca una victoria suya es una victoria nuestra, con Vox se les ha acabado la fiesta», añadía.

Con una concepción 'trumpista' de la política basada en el nacionalismo, el proteccionismo, la antiimigración y la crítica de la posmodernidad, su irrupción llega en un momento en el que las derechas populistas abanderadas por los Salvini, Bolsonaro o Le Pen están triunfando en sus respectivos países bajo el paragüas ideológico de Steve Bannon. Pupilo aventajado de este estilo, su líder, Santiago Abascal invoca la Reconquista como periodo histórico para reivindicar su visión de España: la católica, rural y homogénea. Si montó a caballo duralte la campaña de las elecciones andaluzas, para las generales viajó a Covandonga, en un acto cargado de simbolismo que han premiado los electores.