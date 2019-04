Las reacciones en Valladolid tras el 28-A Arriba: Javier Izquierdo, Isabel García Tejerina, Pablo Sáez y Soraya Mayo. Abajo, Juanma del Olmo, Óscar Puente, Conrado Íscar y Ricardo Blázquez. / El Norte Javier Izquierdo, Isabel García Tejerina, Soraya Mayo y Pablo Sáez cuentan sus sensaciones tras ser elegidos como representantes de la provincia en el Congreso EVA ESTEBAN Valladolid Lunes, 29 abril 2019, 21:23

Tras las elecciones generales, los cabeza de lista de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox por Valladolid cuentan sus sensaciones después de unos resultados que dieron dos escaños al PSOE (Javier Izquierdo y Helena Caballero), uno a PP (Isabel García Tejerina), uno a Ciudadanos (Soraya Mayo) y uno a Vox (Pablo Sáez). Además, también muestran su opinión el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y el candidato de Unidas Podemos en la provincia, Juanma del Olmo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, asegura que colaborará con el Gobierno.

PSOE El PSOE celebra un triunfo «inapelable» después de estar «dos años y medio en la UVI»

El Partido Socialista de Valladolid está «eufórico». Desde hace «muchísimos años», afirma el diputado electo en la provincia, Javier Izquierdo, no tenían unos resultados «tan buenos». «Ha sido algo muy positivo, nos anima y estimula a seguir trabajando, y más cuando se aproximan las elecciones europeas, autonómicas y municipales», confirma.

Ahora, dice, el objetivo es «claro»: consolidar su fuerza en la provincia y comprobar si el resultado se debe más a los aciertos propios o a los errores del rival. «Creo que al Partido Popular le sigue castigando mucho la corrupción, y más en Castilla y León, donde tiene focos claros», apunta. Otro de los «motivos», según sostiene, es la estrategia que han llevado a cabo durante la campaña. «También pienso que les ha castigado esa actitud tan bronca y crispante que han tenido. Algo que, por otra parte, no ayuda nada a la política», incide.

No obstante, cree que su partido ha hecho «méritos suficientes» para liderar la provincia. «Hemos trabajado mucho. Si no, estos resultados no surgen por generación espontánea», añade. De hecho, Izquierdo no descarta «para nada» conquistar la Diputación de Valladolid. «Hay que ser prudentes, seguir trabajando como hasta ahora, pero está claro que hemos crecido y todo puede pasar, por qué no».

Por su parte, el alcalde de la capital y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, considera que «si sobrevive», el líder del PP nacional, Pablo Casado, «arrastrará con él al partido aún más abajo».

«Fiel a sí mismo»

«El triunfo socialista es inapelable. Ha subido 40 diputados. Hace dos años y medio estuvo en la UVI. Ahora es la primera fuerza y suma lo que la segunda y tercera juntas. El PSOE sí es mucho PSOE cuando es fiel a sí mismo», argumenta. Su opinión coincide con la de Izquierdo: Casado se ha dedicado «al insulto, la mentira y la ocurrencia». Por eso, dice, la «debacle» que han sufrido es enorme y muy merecida». «Realmente no se han renovado», concluye.

PARTIDO POPULAR García Tejerina:«El resultado es un castigo por los errores y males cometidos en el pasado»

Tristeza y «mucha reflexión» en el Partido Popular de Valladolid el día después del batacazo histórico en las urnas. La diputada electa del PP en la provincia, Isabel García Tejerina, acepta con «humildad» el batacazo histórico de su partido en las urnas en las elecciones generales y atribuye los resultados obtenidos a la corrupción y «males del pasado». «Son cosas de hace décadas, pero están aún muy presentes en muchas personas», lamenta. «Desearía que esas personas nunca se hubieran acercado a nuestras siglas», continúa.

La exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cree que ahora, y de cara a los comicios del 26 de mayo, «es tiempo de escuchar y corregir errores». «Somos el partido más grande de España, en 40 años nunca hemos fallado a los españoles en los momentos importantes y nos vamos a recomponer».

Por su parte, el presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero, no ha querido hacer declaraciones. «Ya habló ayer –en referencia al domingo por la noche–, su opinión al respecto es la misma», aseguraban ayer fuentes del partido. Durante la noche electoral, Carnero reconoció que los resultados habían sido «malísimos» y dijo que repensarían la estrategia para las autonómicas y municipales. «El error está en la división, y mientras no estemos juntos, no nos va a ir bien», indicó.

Entre tanto, para el vicesecretario de Acción Electoral del PP en la provincia, Conrado Íscar, los resultados «no tienen nada que ver con lo que acontecerá el 26-M». «Han sido unos resultados malísimos por la fragmentación del voto de derechas», indica. «No es comparable lo que ha sucedido con lo que tenga que suceder». Asimismo, el vicesecretario felicitó al PSOE y ensalzó el trabajo realizado por su formación.

CIUDADANOS «Hemos ganado con todo en contra, ha sido la historia de David contra Goliat»

La diputada electa de Ciudadanos por la provincia, Soraya Mayo, lo tiene claro: «en ningún momento», dice, se plantearon la posibilidad de que la formación naranja no obtuviera ningún escaño en Valladolid. «No, no, no. Ni hablar. Hubiera sido rarísimo, era lo que estaba más claro», asegura. Pero lo que no se esperaban, según reconoce, es el «hecho histórico» de lograr ocho diputados en la comunidad, una «inyección» de optimismo y energía de cara a los comicios del próximo 26 de mayo. «Eso es lo más grande, es increíble. Hemos hecho una campaña muy buena cuando teníamos todo en contra: los problemas internos del partido, el trato inferior de los medios... pero al final los buenos siempre ganan, y esto ha sido la historia de David contra Goliat», afirma.

Según Mayo, el resultado es la «mejor prueba» de que la sociedad «tiene ganas de cambio», aunque se ofrece a «dialogar y tener un buen trato» con los otros cuatro diputados de Valladolid para «tratar de traer lo mejor a la provincia». «Con independencia del partido político, tenemos que trabajar juntos para traer lo mejor aquí», subraya.

Es «muy consciente» de que su vida cambiará «radicalmente», pero «salir de esa zona de confort» es precisamente lo que «más» la motiva. Sostiene que su único objetivo a partir de ahora es «no defraudar» y «seguir siendo» ella misma. «Aún estoy digiriendo todo. Va a ser un cambio radical, pero me lo tomo con muchísima responsabilidad. Quiero seguir siendo yo, con mis defectos y mis virtudes, y sobre todo no defraudar a la gente que ha confiado en mí».

VOX «La España viva ha comenzado a andar»

«Hemos venido para quedarnos, y que no les quepa ninguna duda a los castellanos y leoneses de que defenderemos sus intereses en el Congreso de los Diputados», afirma el único diputado que Vox ha obtenido tanto en la provincia como en Castilla y León, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, quien considera que el resultado electoral ha sido bueno para la formación que lidera Santiago Abascal si se tiene en cuenta «el intento de manipulación de nuestro mensaje por parte de diversos medios de comunicación y partidos políticos». «Habrá una nueva voz en el Congreso, que se oirá alto y claro. Es el momento de trabajar por España, y lo haremos desde la responsabilidad y la defensa de nuestros principios y convicciones», asevera el economista.

Al mismo tiempo, Pablo Sáez avanza los tres ejes fundamentales sobre los que girará la política de Vox: «el Estado de Derecho, el imperio de la ley y el respeto del sistema democrático». «Siempre defenderemos estos principios, tanto en el Congreso, como en las autonomías, diputaciones y municipios», sostiene.«Durante mucho tiempo», dice Sáez, les han querido «acallar con intimidaciones y violencia».

Ahora, asegura, con representación parlamentaria, los «demás» tendrán que escuchar su «voz». «Es una voz sincera, la de un partido que tan solo se financia con las donaciones de nuestros afiliados y simpatizantes. Una voz que ha sido muchas veces silenciada. Pero ahora la España viva ha comenzado a andar».

UNIDAS PODEMOS «El objetivo era frenar y derrotar a la derecha»

El candidato de Unidas Podemos en la provincia, Juan Manuel del Olmo, a pesar de no haber logrado escaño, asegura sentirse satisfecho por los resultados obtenidos. «La derecha está derrotada. Hemos conseguido frenarla por mucho tiempo. Se ha cumplido el objetivo de la campaña», apunta.

CONFERENCIA EPISCOPAL Blázquez colaborará con el Gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, garantizó la «colaboración leal» de la entidad con el Gobierno de Pedro Sánchez. Blázquez atribuyó la victoria a la «confianza» que los españoles han depositado para «proveer el bien común».